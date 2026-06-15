Enfrentará Laura Itzel Castillo grandes retos en la Secretaría de las Mujeres: López Rabadán

A la nueva secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, le tocará el reto de conseguir mayores recursos presupuestales, la integración de un equipo con capacidad técnica y experiencia para garantizar resultados efectivos y transversalizar el acompañamiento a todas las mujeres, aseguró la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Reto presupuestal y técnico para la Secretaría de las Mujeres

Tras desear éxito a la senadora de Morena, la panista insistió en que el éxito se alcanzará si se logran mejores condiciones para las mujeres mexicanas.

"A la senadora Laura Itzel Castillo, por supuesto, desearle el mayor de los éxitos en esta encomienda que, entiendo, realizará a partir de septiembre. El éxito de la Secretaría de las Mujeres necesariamente genera mejores condiciones para las mujeres en este país", señaló en entrevista en el palacio legislativo de San Lázaro.

Recordó que ella presentó una iniciativa para crear la Secretaría de la Mujer en este país, que fue dictaminada en conjunto con la iniciativa de la presidencia de la República, y gracias a ello hoy hay una secretaría especializada.

Agregó que se tiene que alcanzar mayor presupuesto, porque se requiere una secretaría que tenga presupuesto para que ayude a las mujeres de México.

Me siento muy honrada por la confianza de la Presidenta @Claudiashein.



Efectivamente, cuando concluya el segundo año legislativo he sido invitada y convocada por la Presidenta.



Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria... pic.twitter.com/LevUe3aHD7 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 15, 2026

Cámara de Diputados y transparencia en comparecencias

Además, se tiene que transversalizar esta ayuda, este acompañamiento de la Secretaría, a todas las mujeres, no solamente a las mujeres con una visión ideológica, sino a todas las mujeres, no importando si son panistas, priistas, emecistas, morenistas, del Verde o del PT.

Cámara de Diputados y transparencia en comparecencias

En otro tema, cuestionada sobre si la Cámara de Diputados debe llamar a comparecer a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) por el tema de las desapariciones en México, López Rabadán confirmó que esta representación tiene facultades para ello y señaló que lo que se requiere es priorizar la transparencia.

"La Cámara de Diputados, como un espacio deliberativo y plural, siempre debería estar abierto para citar a comparecer a los servidores públicos y, así, que todo México pueda conocer en qué posición está cada uno de sus legisladores y legisladoras en función de estos contrapesos que México necesita. Siempre estaré a favor de que los servidores públicos siempre vengan a la Cámara de Diputados a comparecer", finalizó.