Los misteriosos puerquitos rosas que aparecen en escenas del crimen en México

Lo que comenzó como un detalle aparentemente aislado en una escena del crimen se ha convertido en uno de los fenómenos más inquietantes de la violencia reciente en México. En menos de tres semanas, varios homicidios registrados en Sinaloa y Baja California han tenido un elemento en común: la presencia de un puerquito rosa de peluche colocado junto a las víctimas.

El primer caso documentado ocurrió el 15 de mayo de 2026 en Culiacán, Sinaloa. Junto al cuerpo de un adolescente de 17 años asesinado a balazos fue localizado un puerquito rosa. Dos días después, otro joven de la misma edad fue atacado y, nuevamente, el mismo objeto apareció en la escena.

Lejos de tratarse de una coincidencia aislada, el patrón comenzó a repetirse. Durante las semanas siguientes, las autoridades encontraron puerquitos rosas junto a víctimas de homicidio en distintos puntos de Culiacán, incluyendo un hotel frente al Mercado Rafael Buelna, la colonia Miguel Hidalgo y la colonia 10 de Mayo.

La repetición del símbolo despertó interrogantes entre investigadores, medios de comunicación y usuarios de redes sociales.

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Hipótesis y reacciones ante la aparición del puerquito rosa

La situación llamó aún más la atención cuando el 30 de mayo un hombre fue hallado sin vida en la carretera Tecate-Ensenada, en Baja California. A un costado del cuerpo también fue encontrado un puerquito rosa, marcando la primera aparición de este elemento fuera de Sinaloa y alimentando las especulaciones sobre un posible mensaje con alcance regional.

Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado el significado de los peluches ni una relación directa entre todos los casos, especialistas en seguridad consideran que podría tratarse de una firma criminal, una advertencia dirigida a grupos rivales o un código utilizado por organizaciones delictivas.

Otra hipótesis apunta a una estrategia para generar impacto mediático y psicológico tanto entre adversarios como en la población.

La aparición de estos objetos también ha revivido el recuerdo del caso de la influencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 durante una transmisión en vivo en Zapopan, Jalisco.

Minutos antes del ataque, la joven recibió un puerquito rosa de peluche como regalo, un detalle que quedó registrado en video y que posteriormente se convirtió en uno de los elementos más recordados del caso. Sin embargo, las autoridades no han confirmado ninguna relación entre el feminicidio de la influencer y los homicidios recientes.

Mientras continúan las investigaciones, el significado de los puerquitos rosas permanece sin respuesta. Lo que sí es un hecho es que, en cuestión de días, un simple juguete infantil pasó de ser un objeto cotidiano a convertirse en uno de los símbolos más perturbadores y enigmáticos de la violencia que enfrenta México.