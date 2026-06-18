Del menor extraviado a las acreditaciones irregulares: los retos de la SSC durante el Mundial

La Copa Mundial de Futbol 2026 no sólo ha significado operativos de vigilancia alrededor del Estadio Ciudad de México y los festivales futboleros instalados en la capital. Para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el torneo también ha implicado atender situaciones que van desde la localización de personas extraviadas hasta el reforzamiento de los programas para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Policía Bancaria e Industrial localiza a menor extraviado en FIFA Fan Fest

Uno de los casos más recientes ocurrió en el FIFA Fan Fest del Zócalo, donde policías de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) auxiliaron a un adolescente colombiano de 12 años que se había separado de sus familiares entre la multitud. Los uniformados lo resguardaron, activaron los protocolos de búsqueda y, tras varias gestiones, lograron localizar a una familiar que acudió al módulo de atención ciudadana para hacerse cargo del menor.

La atención a visitantes nacionales y extranjeros explicó forma parte de las tareas de proximidad social que la corporación mantiene en las sedes mundialistas.

A ello se suman los recorridos permanentes de los binomios caninos de la PBI, desplegados en el Zócalo y otros puntos de concentración para realizar labores preventivas y reforzar la seguridad de los asistentes.

#SeguridadMundial | La fiesta del #Mundial2026 se vive en toda la ciudad. ?

En las 16 alcaldías se llevarán a cabo #FestivalesFutboleros con pantallas gratuitas y actividades culturales y deportivas.



Disfruta de estos eventos, la #Policía de la Ciudad de México estará... pic.twitter.com/GT1eh9xA33 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 18, 2026

Reforzamiento del programa Conduce Sin Alcohol durante el Mundial

Pero la vigilancia no ha sido el único frente abierto para la corporación policiaca a cargo de Pablo Vázquez Camacho. El programa Conduce Sin Alcohol también fue reforzado por la justa mundialista y, tan sólo entre el 11 y el 17 de junio, fueron practicadas más de 53 mil pruebas AlcoStop y 810 pruebas de alcoholemia.

Como resultado, 259 conductores fueron remitidos ante las autoridades por exceder los niveles permitidos y 258 vehículos terminaron en depósitos vehiculares.

La presencia de miles de aficionados también ha obligado a mantener dispositivos especiales en el perímetro del estadio, la denominada Última Milla, los puntos de Park and Ride y los festivales futboleros instalados en distintas alcaldías, donde además de labores de vigilancia se realizan acciones de orientación y apoyo para los asistentes.

A estas tareas se sumó recientemente la detención de un joven de 24 años señalado por presuntamente ofrecer en redes sociales la renta de una acreditación oficial relacionada con el Mundial.

El caso fue detectado tras un seguimiento realizado por personal de la organización del torneo y derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Con partidos, festivales y concentraciones masivas prácticamente todos los días, la SSC ha tenido que combinar labores de seguridad, control de accesos, movilidad, atención ciudadana y reacción ante incidentes que van desde la comisión de posibles delitos hasta la localización de personas extraviadas, una carga operativa que se mantiene conforme avanzan las actividades de la Copa Mundial en la capital.