¿Los Rolex que recibió el Tri podrían costarle una sanción? Esto dice el reglamento de la FIFA

La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo provocó festejos entre la afición, sino también una inesperada recompensa para los jugadores: un reloj Rolex para cada integrante del plantel, obsequio entregado por el influencer estadounidense SteveWillDoIt después de ganar una apuesta millonaria.

El creador de contenido había apostado 2 millones de dólares a que México avanzaría de ronda. Tras acertar el pronóstico, anunció que compartiría parte de sus ganancias regalando relojes de lujo a los futbolistas del Tricolor.

Sin embargo, el gesto ha generado dudas sobre si aceptar este tipo de obsequios podría representar una infracción al Código de Ética de la FIFA.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

El Código de Ética de la FIFA, vigente para jugadores, entrenadores, árbitros, directivos y otras personas sujetas a la normativa del organismo, establece restricciones sobre la aceptación de regalos, beneficios o cualquier otra ventaja que pueda comprometer la independencia o generar un conflicto de interés.

En su apartado sobre obsequios y otros beneficios, el reglamento señala que las personas sujetas al Código solo pueden aceptar regalos de valor simbólico o insignificante, siempre que no tengan como finalidad influir en una decisión o generar una obligación hacia quien los entrega.

Asimismo, indica que los obsequios no deben exceder los límites de las costumbres locales ni crear la apariencia de una conducta impropia o de un posible conflicto de interés.

¿Los Rolex representarían una violación?

Hasta el momento, la FIFA no ha informado sobre la apertura de una investigación ni ha señalado que los relojes entregados por SteveWillDoIt constituyan una violación al Código de Ética.

Cada caso debe analizarse de manera individual, ya que la normativa contempla aspectos como el contexto en el que se recibe el obsequio, el propósito de quien lo entrega y si existe algún beneficio o influencia relacionada con actividades oficiales del futbol.

En este caso, el influencer no forma parte de la estructura de la FIFA, de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ni de otra organización deportiva vinculada con la competencia

¿Qué sanciones contempla el Código de Ética?

El Código de Ética de la FIFA establece que las violaciones relacionadas con la aceptación de beneficios indebidos pueden derivar en distintas sanciones, dependiendo de la gravedad del caso y de las circunstancias acreditadas durante el procedimiento disciplinario.

Entre las medidas previstas se encuentran advertencias, multas económicas y la prohibición de participar en actividades relacionadas con el futbol por un periodo determinado.

Para las infracciones más graves vinculadas con actos de corrupción o aceptación de ventajas indebidas, las sanciones pueden alcanzar hasta 5 años de suspensión de cualquier actividad relacionada con el futbol, además de multas de hasta 100 mil francos suizos que equivalen aproximadamente a 2 millones 174 mil pesos, aunque su aplicación depende del análisis específico de cada expediente.