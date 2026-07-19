Diputada Ledesma propone frenar venta ilegal pato Merlín en CDMX

Ante la irrupción de la figura del pato Merlín durante el Mundial de Futbol, diputados locales plantean mecanismos de supervisión para impedir la venta ilegal de estos ejemplares, que ahora son buscados por niños y adultos.

La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar solicitó a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México; a las secretarías del Medio Ambiente y de Seguridad Ciudadana, a través de su Brigada de Vigilancia Animal; a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, y a las 16 alcaldías capitalinas, que implementen y refuercen acciones para impedir la venta irregular de seres sintientes.

Señaló que para inhibir el aumento en la compra de patos y otros animales que se convierten en un fenómeno mediático, a raíz de su exposición en redes sociales, transmisión de una película o difusión en medios de comunicación, como ocurrió con el pato Merlín es necesario tomar medidas.

La legisladora de Movimiento Ciudadano también incluyó en su propuesta que esas instancias pongan en marcha medidas de prevención, orientación y atención para detener la adquisición irresponsable, el abandono y el maltrato de patos y otros seres sintientes en la capital.



La diputada local explicó que el pato Merlín despertó mucha simpatía entre la población. Foto: Cuartoscuro

Impacto mediático y riesgos para los animales

La diputada local explicó que el pato Merlín despertó mucha simpatía entre la población debido a la exposición que tuvo en redes sociales y medios de comunicación, en la que se resaltó que es compañero de vida de una familia capitalina y símbolo de alegría dentro de la justa deportiva internacional.

"A raíz de este fenómeno mediático, diversos medios de comunicación han documentado que en mercados de la Ciudad de México ya se ofrecen patos haciendo referencia a Merlín, lo cual ha generado preocupación entre personas defensoras de animales y especialistas, ante la posibilidad de que aumente la venta de patos", puntualizó.

Y es que, cuando un animal se vuelve tendencia, incluso por películas de dibujos animados, generalmente se incrementa la compra-venta de estos, pero luego sufren diversas formas de maltrato o abandono, debido a que las familias desconocen el comportamiento y forma de cuidado del ser sintiente.

Efecto Nemo

Puntualizó que tras el estreno de películas animadas como Buscando a Nemo, se señaló un aumento en la demanda de peces payaso, lo que derivó en prácticas de captura indiscriminada y la adquisición de ejemplares por personas sin conocimientos sobre su cuidado.

De manera similar, la popularidad de razas de perros como los dálmatas, tras la difusión de la película 101 Dálmatas, provocó un incremento en su compra, seguido de un aumento en su abandono cuando las familias no pudieron atender sus necesidades reales.

Asimismo, Ledesma Alpízar enfatizó que, ante esta problemática, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México actúen de manera preventiva y coordinada.

"No para criminalizar a quienes cuidan responsablemente a un animal, sino para evitar que la fama de un caso particular detone la venta irregular, la adquisición irresponsable, el abandono o el maltrato de patos y otros animales vivos", aclaró la legisladora.