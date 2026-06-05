"Lo más importante es encontrarla": Sheinbaum responde a familiares de Roxana Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un breve encuentro con la madre de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien permanece desaparecida desde que un grupo armado irrumpió en su domicilio en Nanchital, Veracruz.

El acercamiento ocurrió este viernes en Coatzacoalcos, durante la visita de la mandataria a la entidad.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la periodista, Sheinbaum le expresó palabras de aliento y le pidió mantener la esperanza.

"Que no me desespere, que va a aparecer", relató la mujer tras el diálogo con la presidenta.

Durante su conferencia matutina en Veracruz, la titular del Ejecutivo federal afirmó que la prioridad de las autoridades es localizar a la periodista y reiteró que dependencias federales y estatales trabajan de manera coordinada en las investigaciones.

Continúa la búsqueda

Roxana Guzmán, directora del portal informativo "Pulso Informativo del Sureste", fue privada de la libertad el pasado 2 de junio cuando hombres armados ingresaron a su vivienda en Nanchital.

El caso generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y periodistas de distintas regiones del país, quienes han exigido una investigación exhaustiva y su localización con vida.