La otra cara del Mundial: madres buscadoras denuncian más de mil 200 desapariciones

Más de mil 200 personas han desaparecido en México desde que comenzó el Mundial de la FIFA 2026, denunciaron madres y padres buscadores al volver a tomar las calles antes del partido entre México e Inglaterra, el último encuentro disputado en territorio nacional. Frente a miles de aficionados exigieron verdad, búsqueda y justicia para las más de 133 mil personas que permanecen desaparecidas y convocaron a una nueva movilización el próximo 12 de julio para mantener visible una crisis que, afirmaron, continúa sin una respuesta efectiva de las autoridades.

Madres buscadoras denuncian desapariciones durante Mundial FIFA

La marcha comenzó poco antes de mediodía en la Estela de Luz y avanzó hacia la Glorieta de las y los Desaparecidos, sobre Paseo de la Reforma, donde coincidió con miles de personas que esperaban el inicio del encuentro frente a las pantallas instaladas para seguir el partido.

Conforme avanzó el contingente, los aficionados les cedieron el paso entre aplausos y expresiones de respaldo, mientras los colectivos portaban nuevamente mantas y carteles en español e inglés para que su mensaje también fuera comprendido por los visitantes extranjeros.

Al leer un posicionamiento, las familias acusaron que mientras el Estado mexicano aprovechó el escaparate internacional del Mundial para proyectar una imagen de modernidad, seguridad y celebración, la crisis de desapariciones sigue agravándose.

Como ejemplo recordaron la desaparición de tres adolescentes, de entre 14 y 15 años, ocurrida el pasado 30 de junio en Guadalajara, una de las sedes mundialistas, en calles abarrotadas de personas que participaban en los festejos.

"Como cada día, las familias y colectivos hemos decidido llevar nuestra exigencia de verdad, búsqueda y justicia a las calles, ahí donde las autoridades no han querido buscar a nuestros seres queridos", dijeron.

Añadieron que durante las semanas del Mundial realizaron caminatas hacia los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, conferencias de prensa y acciones de memoria para denunciar que no puede hablarse de una fiesta completa mientras miles de familias continúan buscando a quienes no han regresado a casa.

Los colectivos señalaron que el problema no terminó con el cierre del Mundial y llamaron a la ciudadanía a no abandonar su causa.

Afirmaron que la atención internacional generada por el torneo no modificó la actuación de las autoridades y que la búsqueda continúa descansando en las propias familias, por lo que insistieron en que la sociedad debe seguir acompañándolas en la exigencia de verdad, justicia y localización de las personas desaparecidas.

Olivia Rosales, madre de Ximena López Rosales, desaparecida en 2025 en Tlalpan, aseguró que las madres buscadoras no buscan confrontarse con el gobierno ni con la afición, sino hacer visible la realidad que enfrentan miles de familias. Exigió además una disculpa pública por la criminalización que, dijo, han padecido durante sus movilizaciones.

María García, madre de Luis Óscar Ayala García, desaparecido en el Ajusco, denunció que las fiscalías continúan actuando con omisión y que, en la práctica, son las familias quienes realizan las investigaciones. "Queremos que hagan algo y que hagan bien su trabajo", reclamó.

Al llegar a la Glorieta de las y los Desaparecidos, las familias realizaron un acto ecuménico y una "cascarita por la memoria" frente a las megapantallas instaladas sobre Paseo de la Reforma. Entre las consignas destacaron "Presentación con vida y castigo a los culpables" y "México, campeón en desapariciones", mientras reiteraban que la búsqueda de sus familiares no terminará con el cierre del Mundial.

Antes de concluir la movilización, convocaron a la ciudadanía a participar el próximo 12 de julio, a las 12:00 horas, en una marcha con velas que partirá de la Glorieta de las y los Desaparecidos hacia el Ángel de la Independencia para exigir verdad, búsqueda, justicia y la presentación con vida de las personas desaparecidas.

El cantante del famoso grupo Café Tacva Ruben Albarrán apoya a las madres buscadoras con una nueva canción del "Cielito Lindo".

<<AY, AY, AY, AY, GRITA Y NO CALLES>> pic.twitter.com/lkdRVKL91J — ó (@taller2006) July 5, 2026

Protesta antimundialista enfrenta a Cuauhtémoc Blanco rumbo al estadio

La llegada del diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al Estadio Ciudad de México estuvo marcada por una protesta de integrantes de la Asamblea Antimundialista, quienes lo interceptaron sobre Periférico Sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), para exigir justicia por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes y recordarle las acusaciones que enfrenta por el presunto intento de violación en contra de su media hermana.

Al paso de la camioneta en la que viajaba el ex futbolista, los manifestantes rodearon el vehículo y lanzaron consignas como "¡Pinche cómplice del narco!", "¡Asesino!" y "¡Blanco asesino!", mientras, según los participantes, el legislador intentaba continuar su trayecto hacia el estadio pese a la presencia del contingente.

En medio de la protesta, algunos inconformes pintaron con aerosol azul la leyenda "FIFA Go Home" sobre la camioneta. La acción provocó que Blanco Bravo descendiera del vehículo para revisar los daños y encarar por unos momentos a los manifestantes.

Vestía la playera de la Selección Mexicana con el número 10, el mismo que utilizó durante su carrera como seleccionado nacional.

Los manifestantes aprovecharon ese momento para recriminarle las acusaciones que enfrenta y exigir justicia por el homicidio del activista Samir Flores Soberanes.

"¡Samir vive!", gritaron una y otra vez mientras el legislador regresaba a la camioneta. Cuando intentó reanudar la marcha, uno de los inconformes alcanzó a pintar una letra "A" sobre el parabrisas del vehículo, antes de que finalmente abandonara el lugar.