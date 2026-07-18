Mal clima frena a Sheinbaum: cancelan el vuelo en el que viajaría a Nueva York para el Mundial

Luego de que el Senado hizo formal la salida de la presidenta Claudia Sheinbaum del país, se dio a conocer que el vuelo en el que viajaría a Estados Unidos para la final del Mundial 2026, se canceló debido al mal clima.

Se trata del vuelo 2973 de la aerolínea Delta, que según Milenio, se canceló debido al mal clima. La mandataria tenía previsto salir de la ciudad de Cancún, en Quintana Roo para asistir a la ceremonia de clausura del Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum Pardo volaría desde la tarde de este sábado en un vuelo de Delta Airlines a las 15:40 horas, que después se demoró para las 17:25 y, luego, se canceló.

La mandataria, en tanto, retomó un acto de entrega de viviendas del Bienestar que había suspendido en Cancún.

La Secretaría de Gobernación notificó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la presidenta de México estará fuera del país del 18 al 20 de julio, tras recibir una invitación de la FIFA y del presidente del país sede.



Sheinbaum acudirá a la ceremonia de clausura… pic.twitter.com/O2pyakRO8y — Azucena Uresti (@azucenau) July 18, 2026

Sheinbaum anuncia viaje a EU por el Mundial 2026

Más tarde, sin dar más detalles de su salida de México, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un video en sus redes sociales en el que confirmó que asistirá al partido de cierre del Mundial 2026 tras ser invitada por Donald Trump.

Agregó que en este evento también estaría presente el Primer Ministro de Canadá Mark Carney.

"Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y ademas es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", señaló.

Agregó que el lunes regresará a la Ciudad de México.