Gobierno CDMX instala 756 contenedores para manejo de residuos en Mundial

La instalación de 756 contenedores de basura distribuidos en 252 puntos de separación a lo largo de Paseo de la Reforma, el Zócalo y otros espacios de concentración de aficionados pondrá a prueba este miércoles 24 de junio, la estrategia de manejo de residuos impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México ante las movilizaciones masivas previstas por el partido entre México y Chequia y los festejos posteriores.

Estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para manejo de residuos en el Mundial

En conferencia de prensa, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, señaló que la meta es incrementar el aprovechamiento de residuos hacia 2030 y avanzar en la recuperación de materiales reciclables que actualmente terminan mezclados con otros desechos.

Para ello, botellas de plástico, envases multicapa y otros materiales recuperados durante los festejos serán reutilizados para la fabricación de mobiliario urbano destinado a espacios públicos de la capital.

Operativo mundialista y campaña para fomentar reciclaje en espacios públicos

Como parte del operativo mundialista, la Secretaría del Medio Ambiente desplegará 200 módulos de separación tan sólo en Paseo de la Reforma, equivalentes a 600 contenedores destinados a la clasificación de residuos orgánicos, reciclables y no reciclables, mientras que en el FIFA Fan Festival y los festivales futboleros instalados en las alcaldías ya operan otros 52 módulos que suman 156 recipientes.

La estrategia forma parte de la campaña "La Mejor Sede del Mundial Deja Limpia la Ciudad", presentada por el gobierno capitalino para promover entre los aficionados la correcta disposición de los residuos durante los encuentros de la Copa del Mundo y las celebraciones que se desarrollan en espacios públicos.

?? Con el #MercadoDelTrueque y el #Reciclatrón, seguimos impulsando acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente y promueven una cultura de reciclaje en nuestra ciudad.



¡Sigamos sumando esfuerzos por un futuro más sustentable! #LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/5mu6DIWwFy — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 23, 2026

La meta, señaló es que los desechos generados durante el Mundial se incorporen a esquemas de economía circular, evitando que terminen en rellenos sanitarios y favoreciendo su transformación en materiales reutilizables para beneficio de la ciudad.

Explicó que una parte importante de los residuos recuperados será destinada a la fabricación de mobiliario urbano utilizado en espacios públicos y proyectos de infraestructura comunitaria, con lo que se busca que los festejos deportivos también contribuyan al aprovechamiento de materiales reciclables.