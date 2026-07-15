Pide Añorve que Marina del Pilar comparezca ante la FGR por audios difundidos

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acuda a la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir cuentas por los audios que recientemente se difundieron.

Exigencia de comparecencia ante la Fiscalía General de la República

Advirtió que el caso amerita la apertura de una carpeta de investigación, al considerar que no puede minimizarse por la posible implicación de información relacionada con la seguridad pública.

En entrevista, calificó como "gravísima" la situación derivada de las grabaciones y aseguró que, de confirmarse que se compartió información obtenida en las mesas de seguridad, se trataría de un asunto de alta relevancia por el tipo de datos estratégicos que ahí se analizan.

Reacción del PRI y posibles acciones legales

Añadió que la reacción del Gobierno federal ha sido restar importancia al tema cuando, a su juicio, requiere una investigación formal.

Añorve Baños al indicar que la gobernadora debe comparecer ante la FGR para aclarar con quién mantenía comunicación y el contenido de esas conversaciones, resaltó que, si las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal, también corresponde presentar las denuncias respectivas para que las autoridades determinen su origen y autenticidad.