Manuel Jesús Zavala, nuevo secretario de organización en Morena

La presidenta nacional del Morena, Ariadna Montiel Reyes, designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de secretario de Organización del partido, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán, quien dejó ese cargo el mes pasado.

Designación de Manuel Jesús Zavala como delegado en funciones

Zavala Salazar está en calidad de encargado hasta que la designación sea aprobada por el Congreso Nacional.

El nuevo secretario fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Campeche y luego fue nombrado como delegado regional de los Programas para el Bienestar en esa entidad, por lo que se le ubica como un personaje cercano a la presidenta del partido.

Responsabilidades de la Secretaría de Organización y Comisión Nacional de Elecciones

Funciones y responsabilidades en Morena

Asimismo, Morena dio a conocer que la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, al secretario y delegado en funciones Manuel Zavala, y al secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento, que preside Citlalli Hernández Mora electa en el pasado Congreso Nacional.

La secretaría de Organización es fundamental dentro de la estructura de Morena, pues encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral, y es la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados.

En tanto, la Comisión Nacional de Elecciones se encarga de proponer al Comité Ejecutivo Nacional las convocatorias y organizar los procesos electorales internos; recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar.

También participa en los procesos de insaculación; determina la inclusión de aspirantes en las encuestas; realiza ajustes para garantizar la paridad e inclusión de acciones afirmativas; resguarda la documentación relacionada a los procesos electorales.