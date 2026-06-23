No hay vuelta atrás, el T-MEC sigue: Ebrard

Si alguna de las tres naciones que conforman el T-MEC ya se hubiera querido salir, ello se tendría que haber notificado desde al menos seis meses; sin embargo, ningún gobierno lo ha manifestado, aseveró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Señaló que, con miras al 1 de julio, fecha en la que se reunirán de manera virtual los representantes de los tres países y donde cada uno expondrá su postura en torno al acuerdo, al menos la del Gobierno de México es que este prevalezca.

"Vamos a suponer que Estados Unidos diga: ´No, yo no quiero que sean 16 años´. ¿Qué pasa con el tratado? Sigue vigente 10 años; o sea, tu peor escenario es que siga 10 años. Si Estados Unidos, Canadá o México ya se hubiesen querido retirar, tendríamos que haber notificado hace seis meses que ya no queremos el tratado; eso ya no ocurrió.

"Entonces, lo primero que hay que aclarar es: ¿qué es lo que sucede el primero de julio? La hipótesis de ´ya me voy a retirar del tratado´ hasta hoy no existe, no ha ocurrido y estamos en conversaciones con la contraparte", dijo.

En el marco de la Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán, precisó que el 1 de julio próximo no es el fin del proceso de revisión del tratado comercial, sino el inicio formal, para lo cual previamente se iniciaron conversaciones encaminadas a reducir incertidumbres, esto es, las llamadas mesas técnicas bilaterales.

Ebrard Casaubon recordó que en estas conversaciones ya se presentaron las posturas de la Unión Americana y de México en rubros como industria automotriz, reglas de origen y agricultura.

No obstante, reiteró que, pese a la postura proteccionista de Estados Unidos, México conserva la mejor posición, ya que el 85% de sus exportaciones no tienen arancel.

Advirtió que un esquema de revisión anual dificultaría la planeación de las empresas para la inversión, ya que les restaría certidumbre.

Afirmó que el reto es que, para la actual administración norteamericana, el libre comercio ya no debe existir, por lo que el reto de México será sobrevivir a ese escenario.

Marcelo Ebrard asegura que México llega con seguridad a las negociaciones del tratado y plantea dos rutas para su continuidad: una extensión por 16 años o uno de 10 años, con revisión anual. pic.twitter.com/oS2vfLQ86x — David Ordaz (@david_ordaz) June 23, 2026

Acciones y posturas oficiales de México y Estados Unidos

Indicó que, independientemente de lo que cada nación informe la próxima semana, el acuerdo seguirá vigente.

"Hay interés de que el tratado continúe durante ese periodo de 10 años, si no fuera el automático de 16. El día 1 de julio, que es la semana que entra, nosotros vamos a entregar la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum que dice: México quisiera que esto se extienda a 16 años; desde luego que es lo que a nosotros nos interesaría.

"Vamos a ver qué dice Estados Unidos y yo se los informo. Tener claro que, en torno al 20 de julio, habrá una siguiente ronda en México con Estados Unidos, ya comunicado lo que el presidente Trump decida".

El secretario de Economía sostuvo que existe confianza para que el tratado continúe entre Estados Unidos, México y Canadá, toda vez que ha sido muy productivo y la competencia no está en la región, sino frente a Asia.

En ese sentido, indicó que no se pueden reducir las importaciones provenientes del lejano oriente si no se cuenta en este lado del continente con cadenas de suministro confiables y accesibles que las sustituyan.

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