Mesa técnica bilateral avanza en revisión del T-MEC: Ebrard

"Si el presidente Trump hubiese resuelto ya no estar con el Tratado de libre comercio que tenemos, seguramente ya lo sabríamos", aseveró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, en el marco del inicio de la segunda mesa técnica bilateral sobre el T-MEC, en Washington, Estados Unidos.

En conferencia de prensa telefónica, reconoció que el terminar con el tratado comercial "es una opción del presidente Trump, pero veo que hoy por hoy en lo que estamos es prácticamente en la revisión del tratado, es una conversación formal, esta es la segunda que tenemos".

Es más, indicó que el próximo jueves se reunirá con el embajador Jameson Greer y recordó que la tercera ronda será el día 20 de julio, en Ciudad de México, inicialmente, "esto significa que estamos en un proceso de revisión del tratado.





"Entonces, me queda muy claro que si la decisión política fuera que no se prolongue o no siga vigente el tratado, pues ya lo sabríamos, ya nos lo habrían comunicado, ya no estaríamos en conversaciones formales", señaló.

En principio, la Secretaría de Economía informó que el equipo mexicano que está en la mesa técnica en Washington viajó el fin de semana, en tanto que Ebrard lo haría en el transcurso de estos días, seguramente nada más para reunirse con Greer este jueves, como lo señaló, aunque este lunes no se dijo en dónde se encontraba o por qué no estuvo físicamente en la conferencia a la que él mismo convocó.

Aún así, el secretario de Economía aseguró que se trabaja para que el tratado salga adelante. "No es fácil, no es sencillo, estoy consciente de las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, por supuesto, las seguimos todos los días.

Temas y próximos pasos en la negociación bilateral

"Estamos conscientes de la dificultad que puede tener esta negociación o esta revisión del tratado, pero estamos presentando todos los puntos de vista, argumentos, posiciones de México basadas en una lógica de cooperación y de que nos vaya bien a los dos países y también a Canadá", comentó.

Ebrard indicó que los temas que se analizan en esta segunda mesa técnica son agricultura, trabajo, medioambiente, reglas de origen y automotriz.

Y "estamos tratando de precisar qué es lo que Estados Unidos espera para los próximos años, qué es lo que propone y qué es viable y qué no, desde nuestro punto de vista, y qué es lo que México propone. El punto medular es que estamos en la visión común de que tenemos que producir más en Norteamérica".

No descartó que para el 1 de julio, cuando se cumplen seis años del T-MEC, los ministros de comercio de México, Estados Unidos y Canadá se estarían reuniendo para la revisión conjunta del tratado, y presentar aquellos puntos específicos donde se tenga algo que recomendar o adicionar.

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