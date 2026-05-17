Marchas en la CDMX este 17 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Este domingo 17 de mayo de 2026 se prevén 2 marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos. A continuación, te compartimos los puntos de partida y destinos para que tomes todas tus precauciones.

SEMPRA INFRAESTRUCTURA

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Torre New York Life Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 342, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Torre New York Life Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 342, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Destino opción 1: Hotel Fiesta Americana Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 80, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Hotel Fiesta Americana Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 80, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Destino opción 2: Jardín Botánico de Chapultepec, Av. Paseo de la Reforma No. 126, Bosque de Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Jardín Botánico de Chapultepec, Av. Paseo de la Reforma No. 126, Bosque de Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Demanda: Caminata "Fit2Be Cancer Free", para fomentar la concientización, prevención y detección oportuna del cáncer mediante una actividad física incluyente y recreativa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Rodriguez (@ale1pr)

Te puede Interesar: Marchas en la CDMX este 16 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

CIUDADANOS EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN