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Marchas en la CDMX este 17 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Estos serán los destinos de las 2 marchas en CDMX este domingo 17 de mayo

CAMINATA CONTRA EL CÁNCER. Así será la marcha Fit to be cancer free. Foto: Cuartoscuro
CAMINATA CONTRA EL CÁNCER. Así será la marcha Fit to be cancer free. Foto: Cuartoscuro

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Este domingo 17 de mayo de 2026 se prevén 2 marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos. A continuación, te compartimos los puntos de partida y destinos para que tomes todas tus precauciones. 

SEMPRA INFRAESTRUCTURA

  • Hora: 08:00
  • Lugar: Torre New York Life Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 342, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Destino opción 1: Hotel Fiesta Americana Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 80, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Destino opción 2: Jardín Botánico de Chapultepec, Av. Paseo de la Reforma No. 126, Bosque de Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
  • Demanda: Caminata "Fit2Be Cancer Free", para fomentar la concientización, prevención y detección oportuna del cáncer mediante una actividad física incluyente y recreativa.

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CIUDADANOS EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia.
  • Destino: Zócalo Capitalino.
  • Demanda: Exigen la renuncia de la titular de la Fiscalía General de la República, por presunta falta de resultados, corrupción e impunidad; o, en su caso, la renuncia de la jefa del Ejecutivo Federal.

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