Washington abre frente internacional contra el "terrorismo político de izquierda"

La administración de Donald Trump abrió un nuevo frente en su estrategia internacional de seguridad al convocar a una reunión ministerial para enfrentar lo que define como el resurgimiento del "terrorismo político de izquierda". El encuentro se celebrará este jueves en Washington y será encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Departamento de Estado afirmó que organizaciones de extrema izquierda han incrementado sus actividades violentas en el hemisferio occidental, Europa y Asia. Según el comunicado, esos ataques no representan casos aislados, sino una estrategia "deliberada e ideológicamente motivada para desestabilizar" gobiernos e instituciones.

Washington buscará que los gobiernos participantes fortalezcan la cooperación internacional para cerrar las brechas que, a juicio de la administración estadounidense, siguen aprovechando esas organizaciones para operar y financiarse.

La dependencia sostuvo que esta amenaza permaneció durante años subestimada por la comunidad internacional y recibió recursos insuficientes dentro de las estrategias globales de combate al terrorismo. Con esta reunión, la Casa Blanca pretende colocar el fenómeno entre las prioridades de seguridad internacional.

Organizaciones designadas y medidas contra el financiamiento

Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha informado qué países fueron invitados ni qué ministros participarán en la reunión, por lo que aún se desconoce si México asistirá al encuentro o cuál será el nivel de representación de los gobiernos convocados.

Como parte de esa estrategia, el gobierno estadounidense mantiene la designación como organizaciones terroristas de Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria.

Washington también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar y desarticular las redes de financiamiento de esas organizaciones.

La convocatoria amplía la agenda de seguridad impulsada por la administración Trump. En los últimos meses, Washington concentró buena parte de su política exterior en el combate al crimen organizado transnacional, la presión contra los cárteles mexicanos, el endurecimiento de la política migratoria y la imposición de sanciones a gobiernos y organizaciones considerados una amenaza para la seguridad estadounidense.

La reunión encabezada por Marco Rubio buscará ahora construir una coordinación internacional frente a una amenaza que la administración estadounidense considera comparable con otras expresiones del terrorismo global. El alcance político del encuentro dependerá de los países participantes y de los acuerdos que eventualmente se anuncien al término de la reunión.