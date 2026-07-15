María de Jesús Quijada no murió en ataque: Este es su estado de salud

La tarde de ayer, María de Jesús Quijada, regidora de Tecate sufrió un ataque armado en Mexicali, Baja California al interior del fraccionamiento Hacienda del municipio de Tecate por sujetos armados, mientras se encontraba a bordo de un automóvil KIA color negro.

Sin embargo, pese a que trascendió que la regidora había perdido la vida, no fue así. Sin embargo, su esposo, Jesús Pereyra, que murió en el lugar de los hechos, debido a los impactos de bala. La regidora fue trasladada en ambulancia a un hospital de Estados Unidos.

Los hechos registrados en Coyuca ocurrieron a las 17:17 horas el pasado 14 de julio, cuando la regidora iba en compañía de su hija de 15 años, que también resultó herida y su esposo, que murió minutos después del ataque.

¿En qué hospital se encuentra María de Jesús Quijada?

Pese a que su familia había confirmado el fallecimiento de María de Jesús Quijada, a través de una publicación en redes sociales, horas más tarde se aclaró que la regidora continuaba con vida y hospitalizada en el Hospital Sharp a donde fue trasladada minutos después del ataque.

María Quijada, regidora de Tecate, se encuentra con vida y fuera de peligro, informó su padre, tras darse a conocer que presuntamente había muerto en un ataque contra ella y su esposo Jesús Pereida. pic.twitter.com/gMl60vvtSL — Ovaciones (@ovaciones) July 15, 2026

¿Cuál es el estado de salud de la regidora María de Jesús Quijada?

Al interior del Hospital Sharp Memorial, se le brinda atención a la regidora desde la noche del martes 14 de julio, según medios locales como el Zeta de Tijuana. Esta mañana, el padre de la María de Jesús confirmó a los medios de comunicación que se encontraba fuera de peligro.

Sin embargo, en la cuenta donde se había confirmado su deceso, se aclaró en la sección de comentarios, que Quijada seguía con vida, aunque en estado crítico.

Hasta el momento, se sabe que también la hija de la regidora de Tecate también se encuentra fuera de peligro, luego del ataque del grupo de hombres armados que abrió fuego contra ella y toda su familia.

¿Qué dice el Gabinete de sseguridad?

De acuerdo con un comunicado, el Gabinete de Seguridad se encuentra colaborando con las autoridades de Baja California para esclarecer la agresión contra la regidora del Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada y su familia.

Según las investigaciones hasta ahora, cuando dichas personas circulaban a bordo de un vehículo por la colonia La Hacienda, en el municipio de Tecate, fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

"Como parte de las primeras diligencias, se localizó un vehículo con características coincidentes con el utilizado por los agresores, el cual fue encontrado incendiado aproximadamente a tres kilómetros del lugar de los hechos"