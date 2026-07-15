MC exige a Marina del Pilar aclarar su situación legal y posibles vínculos con EU

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, está obligada a explicar de manera puntual su situación legal y cualquier relación o colaboración que mantenga con autoridades o agencias de Estados Unidos, afirmó el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, quien acusó al Gobierno federal de minimizar el caso mientras aplica un criterio distinto cuando se trata de gobernadores de oposición.

Doble rasero del Gobierno federal en casos de gobernadores

El senador afirmó que el oficialismo incurre en un "doble rasero", pues en casos que involucran a mandatarios opositores se habla de traición a la patria, juicios políticos o destituciones, mientras que el asunto relacionado con la gobernadora de Baja California se pretende reducir a una simple llamada telefónica.

Exigencia de transparencia y rendición de cuentas a Marina del Pilar

Señaló que Marina del Pilar debe informar públicamente si mantiene algún tipo de colaboración con agencias estadounidenses y aclarar cuál es su situación jurídica, al considerar que, por la responsabilidad de su cargo y el acceso a información estratégica del Estado mexicano, cualquier vínculo con autoridades extranjeras debe transparentarse.

Castañeda afirmó que el caso no puede tratarse como una omisión menor y sostuvo que la misma exigencia de rendición de cuentas debe aplicarse sin importar el partido político al que pertenezca el servidor público involucrado.