Marina del Pilar: ¿qué dice su audio sobre cooperar con Estados Unidos?

La mañana de este lunes 13 de julio, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar amaneció en el ojo del huracán. Esto a raíz de la filtración de un nuevo audio que se le atribuye a ella con el fin de evitar cargos en Estados Unidos, asegura el periodista Héctor de Mauleón .

Aunque la mandataria estatal no ha confirmado que la voz del audio pertenece a ella, la declaración que realiza resulta altamente comprometedora, ya que durante dicha declaración dejaría al descubierto información clave que respalda el artículo de The New York Times, donde se detalla que militantes de Morena buscarían ser informantes de EU.

En el audio, se revela el nombre de su representante legal en EU, Michael Nadler y se confirma que sigue bajo su servicio para enfrentar los cargos en su contra.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo acusacionesen contra de Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza, Gerardo Mérida y otros funcionarios del gobierno de Sinaloa y ahora se presume podría sumarse a la lista la gobernadora de Sinaloa, Marina del Pilar.

Algo que se aclara en la grabación, es que el FBI ha tomado el caso. En dicho audio, se escucha la voz de un agente especial que le informa que no puede informarle sobre los cargos en ése momento.

¿Qué dice el nuevo audio de Marina del pilar?

Previo a las declaraciones de Del Pilar, se escucha que le preguntan si todavía cuenta con los servicios de su abogado en Miami, a lo que ella asegura que sí y que se trata de Michael Nadler. Sin embargo, la situación se vuelve más tensa cuando le informan que existe una posibilidad de ser extraditada.

"¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?... ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber...", se escucha contestar a Del Pilar.

Además, Marina muestra disposición de revelar información valiosa: