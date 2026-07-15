Marina del Pilar rompe el silencio sobre audios filtrados: "fue una trampa de Jaime Bonilla"

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ofreció una rueda de prensa este miércoles 15 de julio y afirmo que la filtración de los audios son producto de una trampa que le puso el ex gobernador, Jaime Bonilla.

Ante medios de comunicación, la gobernadora explicó que luego de darse a conocer que le habían quitado su visa, el ex gobernador le llamó para ofrecerle ayuda y le dio una serie de contactos en Washington para que le regresaran su documento migratorio.

Luego, el audio de esta llamada fue revelado en fragmentos como parte de lo que señaló como "una venganza política" que ya encuentra denunciando formalmente.

"Jamás he traicionado ni traicionaría a mi patria".

De acuerdo con Marina del Pilar, ella no cuenta con información de Seguridad Nacional, por lo que no podría cooperar con las autoridades de Estados Unidos.

"Lo que sucedió fue en un contexto personal relacionad con mi visa que yo misma hice pública. Nada de lo que se hizo público implico subordinación, entrega de información reservada o afectación a los intereses de México", afirmó.