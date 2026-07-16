Marina del Pilar: ¿Se reunirá con el FBI? Esto dicen nuevos audios

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila no ha salido del escrutinio público debido a los audios filtrados de una presunta conversación con el FBI. Aunque la mandataria estatal ya admitió que se trata de su voz, la involucrada, acusó que se trataría de un ataque del exgobernador, Jaime Bonilla.

Sin embargo, en una actualización del caso, el periodista Héctor de Mauleón publicó nuevos audios donde se puede escuchar a la gobernadora seguir adelante con las conversaciones con los presuntos agentes del FBI, donde acuerda reunirse con ellos para cooperar.

En estos nuevos audios, lo que se revela es una posible reunión con el FBI, pero en un territorio neutro para evitar filtración de información. En dicha conversación, se puede escuchar a la gobernadora dar seguimiento a la reunión e inquirir si puede acudir en compañía con sus abogados.

Gobernadora buscaría dar seguimiento formal

Aunque en declaraciones previas, la gobernadora ha asegurado que hablaba con personas que nunca se acreditaron de manera oficial como autoridades, en el audio publicado por el periodista el día de hoy,también se escucha que el FBI podría ayudarla con su visa y con posibles acusaciones.

? NUEVO AUDIO DE MARINA DEL PILAR: ACEPTA REUNIRSE CON EL FBI EN PANAMÁ



El periodista @hdemauleon difundió otro audio de Marina del Pilar.



Ahora se escucha hablar sobre una reunión en Panamá con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.



Según la... pic.twitter.com/lxwwc3R7bk — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) July 16, 2026

Marina del Pilar adelantó el día de ayer que era muy probable que siguieran apareciendo más fragmentos de sus conversaciones, lo cual se cumplió y hoy el periodista que reveló los primeros audios, publicó 2 nuevos testigos más.

"Estaba dándole seguimiento institucional, pero bueno, yo sigo aquí. Si hubiese algún enlace que pudiera verlo con mi abogado y demás pues para darle toda la formalidad a este tema", se escucha decir a la gobernadora.

Del Pilar se escucha nerviosa por revelar información que se considera clave y de importancia a los agentes norteamericanos. Sin embargo, de acuerdo con sus declaraciones al respecto, esto se podría tratar de un ataque político por parte del exgobernador Jaime Bonilla.