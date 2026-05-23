Marina se enfrenta con integrantes de "La Chapiza" en Sinaloa y detienen a 13

La Secretaría de Marina informó que el día de ayer, vienes 22 de mayo logró la detención de 13 presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa, de la fracción de "La Chapiza".

Los hechos ocurrieron en Mazatlán, Sinaloa, donde a las personas detenidas se les encontró equipo táctico y armamento.

"Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de disuasión y patrullaje en las inmediaciones de la carretera autopista Tepic–Mazatlán, a 15 kilómetros de la caseta de cobro del Rosario Sinaloa", dijo la dependencia en un comunicado.

En este lugar el personal naval recibió agresiones por parte de pobladores de la zona, por lo que, elementos navales la repelieron, logrando con ello la detención de 13 presuntos infractores de la ley, presuntamente pertenecientes a la delincuencia organizada.

Detenidos traían armas:

A los implicados también se les decomisó:

12 armas largas

1,940 cartuchos

96 cargadores

tres artefactos explosivos improvisados

11 chalecos tácticos

10 pares de placas balísticas

Foto: Semar ❮ ❯

Cabe destacar que las personas detenidas, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondiente.