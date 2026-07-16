¿Se quedó sin dinero? Marx Arriaga "malbarata" su casa tras salir de la SEP

Marx Arriaga, uno de los personajes más polémicos de la política educativa del sexenio pasado, volvió a colocarse en el centro del debate público.

Esta vez no por los Libros de Texto Gratuitos ni por la Nueva Escuela Mexicana, sino por un problema financiero que, según él mismo denunció, lo obligó a tomar una decisión drástica.

El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que enfrenta una complicada situación económica tras dejar el gobierno federal.

En Ovaciones te decimos más de la situación actual de Marx Arriaga y todo sobre su paso por la administración pública.

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Marx Arriaga malbarata su casa

Marx Arriaga Navarro informó, a través de su cuenta de ´X´ (Twitter), que decidió poner en venta la vivienda que construyó como maestro debido a que no puede continuar pagando los intereses de un crédito hipotecario.

"¡No puedo más! Prefiero regalarlo todo que dejar que Santander lo remate. Pasaron más de seis meses sin recibir mi liquidación de la SEP y no puedo más con los malditos intereses", publicó el académico.

En el mismo mensaje agregó:

"Si alguien busca una casa en Juaritos, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro".

De acuerdo con el ex funcionario, han transcurrido más de seis meses desde su salida de la Secretaría de Educación Pública sin que haya recibido la liquidación correspondiente, situación que —afirma— terminó por afectar su capacidad para cubrir las mensualidades del crédito hipotecario.

Hasta el momento de esta publicación, la SEP no ha emitido un posicionamiento oficial respecto al señalamiento de Arriaga sobre el presunto retraso en el pago de su liquidación.

La publicación rápidamente se viralizó y generó opiniones divididas entre quienes manifestaron solidaridad con el ex servidor público y quienes recordaron las polémicas que protagonizó durante su gestión en la dependencia federal.

¡No puedo más! Prefiero regalarlo todo que dejar que @SantanderMx lo remate.



Pasaron más de 6 meses sin recibir mi liquidación de @SEP_mx y no puedo más con los malditos intereses.



Si alguien busca una casa en juaritos, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro pic.twitter.com/uPziOSgepo — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) July 16, 2026

Polémicas de Marx Arriaga durante su administración en la SEP

Durante su paso por la SEP, Marx Arriaga fue uno de los principales responsables del rediseño de los Libros de Texto Gratuitos y uno de los mayores impulsores de la Nueva Escuela Mexicana, proyecto que generó intensos debates entre especialistas, docentes, padres de familia y organizaciones civiles.

Su gestión estuvo marcada por críticas relacionadas con errores detectados en algunos materiales educativos, cuestionamientos al modelo pedagógico y la polémica convocatoria dirigida a ilustradores y diseñadores para colaborar sin recibir remuneración económica.

¿Cuánto vale la casa que Marx Arriaga está rematando?

Las fotografías compartidas por el ex funcionario muestran una vivienda de una sola planta ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, con fachada en tonos terracota, portón metálico, cochera techada, amplias áreas exteriores y un diseño tradicional.

Aunque el ex funcionario no reveló el precio al que pretende vender la propiedad, la información contenida en su declaración patrimonial presentada ante Declaranet permite conocer parte de su historial.

La vivienda fue adquirida en 2011 mediante un crédito hipotecario por un millón 355 mil pesos.

El inmueble cuenta con:

400 metros cuadrados de terreno.

193 metros cuadrados de construcción.

Ubicación en Ciudad Juárez , Chihuahua.

Cochera techada .

Jardines y muro perimetral.

Diseño residencial de estilo tradicional.

Especialistas inmobiliarios estiman que, por sus características y ubicación, una propiedad similar podría alcanzar actualmente un valor aproximado de entre 2.5 y 3.5 millones de pesos, aunque Arriaga aseguró que busca venderla rápidamente para obtener liquidez antes de que la institución bancaria inicie un eventual proceso de remate.

La situación también llamó la atención porque contrasta con los ingresos que reportó durante su trayectoria como servidor público.

Su última declaración patrimonial como director general de Materiales Educativos de la SEP registró ingresos netos anuales por un millón 643 mil 881 pesos, equivalentes a cerca de 137 mil pesos mensuales.

En ese mismo documento declaró cuentas bancarias, vehículos y adeudos en tarjetas de crédito, mientras que anteriormente, cuando encabezó la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, sus percepciones generaron debate público al superar las del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué Marx Arriaga se fue de la SEP?

La salida de Marx Arriaga ocurrió en febrero de 2026, en medio de un conflicto con la Secretaría de Educación Pública.

Tras ser removido de la Dirección General de Materiales Educativos, permaneció durante varios días dentro de sus oficinas al sostener que no había recibido formalmente la notificación de su baja.

Posteriormente aseguró que su salida obedeció a que se negó a modificar contenidos de los Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó en ese momento que la dependencia realizó un cambio administrativo derivado de la transformación de la plaza a un esquema de libre designación.

El funcionario también informó que antes de concretarse la salida de Arriaga se le ofrecieron diversas alternativas para continuar colaborando con el gobierno, entre ellas una representación diplomática en un país de América Latina y otros espacios dentro de la administración pública.

Sin embargo, Arriaga rechazó dichas propuestas.

Meses después, Marx volvió a referirse al tema en redes sociales al publicar:

"Me preguntan si debí aceptar la embajada y llevar una vida cómoda... ¡Imposible! ¡Soy obradorista! Prefiero vivir o morir en la pobreza, luchando con mis hermanos; buscando la justicia social... que traicionar los principios".

La oferta de una representación diplomática también generó cuestionamientos de integrantes del Servicio Exterior Mexicano, quienes consideraron que este tipo de nombramientos no deberían utilizarse como parte de negociaciones políticas.

Mientras tanto, la SEP continuó con la actualización de los materiales educativos de la Nueva Escuela Mexicana bajo una nueva dirección, incluyendo ajustes anunciados por el gobierno federal para incorporar una mayor presencia de mujeres en los contenidos históricos de los libros de texto.