Avanzan trabajos de limpieza en colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, aseguró que se avanza en la limpieza, reapertura de calles y reinstalación de servicios básicos como agua y luz, tras el paso de la tormenta que cayó este jueves.

Hasta la mañana de este viernes había un conteo de más de 190 árboles caídos, daños en casas y automóviles, aunque sin ninguna persona lesionada.

Plan DN III y operativo de emergencia en Miguel Hidalgo

Por su lado la Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el Plan DN III ante la severidad de los daños y el número de árboles caídos y se prevé que los trabajos de limpieza duren todo el fin de semana, pues en la madrugada volvió a llover intensamente.

Explicó que se implementó el Operativo Tormenta y durante toda la noche se hicieron trabajos para atender la emergencia, que es la más grave que se ha presentado en los último cinco años.

Apoyo institucional y atención a vecinos afectados

Además, dijo que participan elementos de Protección Civil de las alcaldías Benito Juárez e Iztapalapa, a quienes agradeció su apoyo, y también trabajan desde anoche la Comisión Federal de Electricidad y cuerpos de emergencia.

Detalló que la caída de árboles se registró principalmente en las colonias Granada, San Miguel Chapultepec, Argentina Antigua, Pensil Norte, Deportiva Pensil, Reforma Pensil, Popotla, Anáhuac y Polanco, entre otras. Las cuadrillas realizaron recorridos de supervisión y atención inmediata para garantizar la seguridad de los habitantes y restablecer la movilidad en las zonas afectadas.

Como medida de apoyo para vecinos que permanecen sin electricidad, la alcaldía habilitó espacios en Faros del Saber y centros deportivos para que puedan acceder a equipos de cómputo e internet y continuar con sus actividades laborales de manera remota.

Asimismo, la administración local informó que mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión Federal de Electricidad y empresas de servicios para agilizar la atención de las afectaciones.

El alcalde precisó que se están cuantificando los daños a vehículos y casas y acotó que las personas pueden solicitar la aplicación del seguro que contrata la Ciudad de México para este tipo de emergencias.

Añadió que los fuertes vientos fueron los que derribaron un número importante de árboles y pidió a la ciudadanía reportar cualquier árbol que pudiera ser un riesgo.