¿Quién es Mauro Núñez Ojeda, "El Jando? FGR lo identifica como el piloto que llevó al "Mayo" a EU

El caso sobre la detención de Ismael "El Mayo" Zambada sigue dando de qué hablar ya que a poco menos de dos años de que dio a conocer que el capo había sido detenido y estaba en Estados Unidos, aún no se aclara cómo llegó ahí.

Esta vez la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una conferencia de prensa en la que explicó que Estados Unidos está ocultando información importe y acuso a las autoridades del país vecino, de mentir en algunos aspectos.

Por ello, las autoridades mexicanas también informaron que van a realizar una investigación para determinar si Estados Unidos está violentando derechos internacionales.

Sin embargo un dato importante, que se desconocía hasta el momento, que también dieron las autoridades, fueron más datos sobre el piloto que llevó al "Mayo" Zambada a Estados Unidos.

¿Quién es el piloto que llevó al "Mayo" Zambada a EU?

De acuerdo con lo que se dijo en la conferencia de prensa, el piloto que llevó al "Mayo" Zambada a EU fue deportado ese mismo país.

Además después de llevarse al capo, siguió cometiendo delitos en México y lo volvieron a detener por portación de arma de fuego.

Las autoridades no dieron más detalles sobre el piloto; sin embargo, varios medios de comunicación afirman que se trata de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando" o "El Jondo",

Núñez Ojeda presuntamente es el piloto personal de Iván Archivaldo Guzman Salazar y también es operador de "Los Chapitos" celular del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Infobae, "El Jando" firmó el pasado 9 de abril un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se declaró responsable de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con intención de importarla ilegalmente a ese país.

Con el acuerdo "El Jando" enfrentaría una sentencia mínima de 10 años y un máximo de cadena perpetua, con una multa de hasta diez millones de dólares, además de un periodo de libertad supervisada de al menos cinco años tras cumplir su condena.

"El Jando" estaría vinculado con delitos como coordinar y pilotar el transporte de drogas y armamento a través de pistas de aterrizaje privadas en Sinaloa y otros puntos del país.

INCREÍBLE



La FGR acaba de decir que:



1) Ya identificaron al piloto que se llevó al Mayo. Que EE UU lo deportó.



2)Que siguió cometiendo delitos en México.



3)Que lo volvieron a detener por portación de arma



4) ¡Y QUE LO EXPULSARON A EE UU! Osea es de los expulsados.



!!!!! pic.twitter.com/3HxK0cwhtW — Arturo Ángel (@arturoangel20) July 8, 2026