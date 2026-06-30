Medicamentos caducos en Hospital Infantil desatan investigación

La acumulación de 18.4 millones de piezas de medicamentos, dispositivos médicos y material de curación caducados en el Hospital Infantil de México abrió una investigación para determinar cómo permanecieron almacenados durante varios años, pese a que familias denunciaban la falta de insumos para la atención de pacientes.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que la cifra, valuada en más de 121 millones de pesos, corresponde al inventario detectado cuando la nueva administración revisó los almacenes del hospital entre 2023 y 2024.

Explicó que entre los productos había insumos con distintos años de caducidad, por lo que se busca establecer cómo se fue acumulando ese material.

El funcionario señaló que la lista no corresponde a un solo medicamento. Incluye dispositivos médicos, material de curación y otros insumos hospitalarios, lo que amplía el alcance de la indagatoria y obliga a revisar los procesos de almacenamiento, control y distribución.



David Kershenobich, confirmó que había insumos con distintos años de caducidad. Foto: Cuartoscuro

Acciones oficiales y proceso de investigación en curso

La investigación cobra relevancia porque, durante ese mismo periodo, padres de pacientes denunciaban la falta de medicamentos en el hospital. El contraste entre el desabasto reportado por las familias y la existencia de millones de piezas caducadas será uno de los elementos que deberán esclarecer las autoridades.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la investigación está en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, instancia que determinará si existieron responsabilidades administrativas graves y quiénes incurrieron en ellas. Evitó identificar a las personas bajo investigación mientras el procedimiento permanece abierto.

Medicamentos caducos

Sheinbaum agregó que el gobierno también revisa el procedimiento para dar de baja medicamentos caducos. Explicó que el mecanismo vigente resulta excesivamente burocrático, lo que dificulta retirar oportunamente insumos que ya no pueden utilizarse y complica la administración de los almacenes del sector salud.

El resultado de la investigación definirá si la acumulación respondió a fallas administrativas, omisiones o conductas que ameriten sanciones. Mientras tanto, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio los sistemas de control de inventarios en hospitales públicos y su impacto en el abasto de medicamentos para los pacientes.