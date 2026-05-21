¿No habrá luz? Estados y municipios que sufrirán mega apagón

Miles de familias podrían quedarse sin energía eléctrica durante varias horas este jueves debido a una serie de cortes programados que ya comenzaron a generar preocupación en distintos puntos del país.

La Comisión Federal de Electricidad confirmó interrupciones en el suministro que afectarán desde viviendas hasta comercios y oficinas, por lo que autoridades recomendaron tomar previsiones para evitar afectaciones mayores.

Los apagones forman parte de trabajos estratégicos en la red eléctrica nacional y podrían extenderse por buena parte del día en algunas regiones.

En Ovaciones te decimos qué entidades se quedarán sin luz y todo lo que tienes que saber de este mega apagón.

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Mega apagón 2026

La Comisión Federal de Electricidad informó que este jueves 21 de mayo de 2026 se realizarán cortes de energía programados en diversos municipios de México como parte de un operativo de mantenimiento y modernización de infraestructura eléctrica.

De acuerdo con el reporte oficial, las interrupciones del servicio se deben a trabajos preventivos en líneas de distribución, conexión de nuevas obras y reparación de daños ocasionados por las condiciones climáticas registradas en semanas recientes.

El llamado "mega apagón" contempla suspensiones temporales de luz que podrían durar hasta seis horas continuas en algunas zonas del país, principalmente en el norte y noreste de México.

Las autoridades pidieron a la población desconectar aparatos electrónicos sensibles, mantener cargados teléfonos celulares y prevenir afectaciones en actividades laborales, escolares y comerciales.

Por qué no habrá luz

La CFE explicó que los cortes de energía forman parte de acciones para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y evitar fallas mayores durante la temporada de altas temperaturas.

Entre las principales razones de los apagones programados destacan:

Mantenimiento preventivo en la red eléctrica

Modernización de líneas de distribución

Prevención de sobrecargas eléctricas

Reparación de infraestructura dañada

Conexión de nuevas obras eléctricas

Incremento en el consumo de energía por calor extremo

En las últimas semanas, varias regiones del país han registrado un aumento importante en el uso de ventiladores, aire acondicionado y sistemas de refrigeración, situación que elevó la demanda eléctrica y obligó a reforzar trabajos técnicos en distintas entidades.

Estados y municipios afectados

Estos son los lugares donde habrá cortes de luz este jueves 21 de mayo de 2026:

Nuevo León

Villaldama

Todas las colonias y zonas del municipio

Horario del corte: 07:00 a 13:00 horas

Bustamante

Todas las colonias y zonas del municipio

Horario del corte: 07:00 a 13:00 horas

La suspensión del servicio en ambos municipios será generalizada mientras cuadrillas especializadas realizan trabajos en líneas de alta tensión.

Tamaulipas

Ciudad Madero – Colonia Vicente Guerrero

Horario del corte: 10:00 a 18:00 horas

Las calles afectadas son:

Ignacio Allende

Guadalupe Victoria

Mariano Matamoros

Jiménez

Corregidora

Nicolás Bravo

Aldama

Mariano Abasolo

Rhin

Quintero

Pénjamo

Ocotlán

Nuevo León

León

Jaumave

Ipres

Honduras

Guatemala

Francia

España

Dinamarca

República de Chile

Colombia

Benito Juárez

5 de Mayo

La CFE indicó que en esta zona se ejecutarán maniobras técnicas para mejorar las Redes Generales de Distribución y evitar fallas masivas en el suministro eléctrico.

Cómo saber si habrá corte de luz en tu colonia

Los usuarios pueden consultar reportes oficiales y verificar si su zona tendrá suspensión de energía mediante:

Redes sociales oficiales de la CFE

Aplicación " CFE Contigo"

Comunicados municipales

Reportes de Protección Civil

Las autoridades reiteraron que los cortes son temporales y forman parte de trabajos necesarios para fortalecer el sistema eléctrico en México ante el aumento en la demanda de energía.

CFE programa más apagones

La Comisión Federal de Electricidad también anunció nuevos cortes programados de energía eléctrica para este sábado 23 de mayo de 2026 en el estado de Chiapas, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

De acuerdo con la información oficial, las interrupciones afectarán a los municipios de Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo.

La suspensión del servicio está programada para realizarse entre las 09:00 y las 17:00 horas, por lo que los habitantes de estas zonas podrían permanecer hasta ocho horas sin electricidad.

La CFE explicó que estas labores buscan fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar la continuidad del suministro y prevenir fallas mayores en la región ante el incremento en la demanda de energía.

Ante ello, las autoridades recomendaron desconectar aparatos electrónicos, mantener cargados teléfonos celulares y tomar previsiones para evitar afectaciones en hogares, comercios y actividades laborales.

Además, la dependencia recordó que el número 071 permanece disponible para atender reportes, dudas y aclaraciones relacionadas con los cortes de luz programados.