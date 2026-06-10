Mercado Libre invertirá 4 mil 600 mdd y creará 8 mil 500 empleos en México

La apuesta más grande de Mercado Libre en México ya tiene cifra. La empresa anunció una inversión de 4 mil 600 millones de dólares para 2026, un monto que representa un incremento de 35 por ciento respecto al año anterior y que se perfila como una de las inversiones privadas más relevantes del sexenio.

El anuncio se dio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el proyecto tendrá impacto en 19 entidades del país y contribuirá a los objetivos del Plan México al ampliar el acceso de pequeñas y medianas empresas a plataformas digitales de comercio y servicios financieros.

La inversión contempla recursos para fortalecer el ecosistema tecnológico de la compañía, ampliar la capacidad de su plataforma de comercio electrónico y consolidar el crecimiento de Mercado Pago, que la firma identifica como la aplicación financiera más descargada del país.

Más infraestructura y expansión financiera

Otro de los ejes centrales será la expansión de la red logística. La empresa busca acelerar entregas, mejorar la cobertura nacional y sostener el crecimiento de las operaciones de comercio electrónico en México, uno de sus mercados más importantes en América Latina.

DIRECTOR GENERAL DE MERCADO PAGO.

Pedro Rivas Butcher sostuvo que la digitalización financiera sigue siendo una de las principales oportunidades para impulsar la inclusión económica. Foto: Cuartoscuro

La compañía también destinará recursos para ampliar el acceso a créditos, medios de pago y herramientas financieras para emprendedores y pequeñas empresas. Según sus datos, Mercado Pago ya supera el millón de terminales punto de venta activas en el país y ha otorgado más de 2.5 millones de créditos.

Pedro Rivas Butcher, director general de Mercado Pago en México, sostuvo que la digitalización financiera sigue siendo una de las principales oportunidades para impulsar la inclusión económica y acercar servicios bancarios a sectores que históricamente han tenido acceso limitado al crédito.

Crearán 8 mil 500 nuevos empleos

La expansión también tendrá impacto laboral. Mercado Libre prevé contratar a 8 mil 500 personas adicionales durante 2026, principalmente en áreas de logística, operaciones, tecnología, negocio y servicios financieros.

Actualmente la empresa cuenta con más de 36 mil trabajadores directos en México. Con las nuevas contrataciones, su plantilla superará los 42 mil empleados al cierre del próximo año.

La compañía aseguró que más de un millón de pequeñas y medianas empresas utilizan actualmente sus plataformas para comercializar productos y acceder a servicios financieros. Además, mantiene presencia en las 32 entidades del país y opera entregas el mismo día en 37 ciudades.

El anuncio ocurre mientras Mercado Libre avanza en el proceso para obtener una licencia bancaria en México, una apuesta que busca fortalecer su presencia en el sector financiero y ampliar la oferta de productos para usuarios, emprendedores y pequeñas empresas.