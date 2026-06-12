La interrupción en los servicios de Meta generó una ola de reportes en redes sociales, donde usuarios confirmaron que el problema no es su conexión a internet
Falla masiva en Meta: Usuarios reportan caída de Facebook e Instagram la mañana de este viernes
Por: Jessica López
Usuarios de distintas partes del país reportaron la caída de las plataformas de Meta Platforms durante la mañana de este 12 de junio, con fallas en el acceso y funcionamiento de Facebook y Instagram.
De acuerdo con los reportes, los usuarios comenzaron a experimentar problemas para cargar contenido, iniciar sesión y actualizar publicaciones, lo que generó una alta concentración de quejas en redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia el tema de la supuesta caída.
Meta no emite posicionamiento oficial
Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las causas de las fallas ni sobre el alcance del problema, por lo que se desconoce si se trata de una interrupción global o regional.
En medio de la falla, en X comenzaron a circular memes y comentarios irónicos sobre la caída de las plataformas.
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