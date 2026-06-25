Metro Línea 2 detiene servicio por avería en convoy en estación Chabacano

La hora de mayor afluencia en la Línea 2 del Metro se vio interrumpida este jueves por una avería en un convoy que obligó a suspender la circulación entre las estaciones Xola y San Antonio Abad durante poco más de una hora.

Avería en convoy detiene circulación entre Xola y San Antonio Abad

La falla provocó el desalojo de trenes y obligó a cientos de pasajeros a modificar su ruta para llegar a sus destinos.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas, cuando un tren presentó una descompostura y quedó detenido en la estación Chabacano. Mientras la unidad era retirada de las vías, la circulación permaneció suspendida entre Xola y San Antonio Abad, en tanto que el resto de la Línea 2 operó con demoras y recorridos limitados entre Tasqueña y Xola.

Conforme avanzaban los minutos, cientos de pasajeros descendieron de los trenes por indicación del personal del Metro y salieron de las estaciones para buscar otras opciones de transporte, luego de que el servicio quedara suspendido en el tramo afectado.

En medio de las lluvias, registran aglomeraciones de usuarios en la estación Tacubaya de la Línea 9 en el Metro de la Ciudad de México.



Iván Sosa pic.twitter.com/xV523cRumz — REFORMA (@Reforma) June 26, 2026

Respuesta del Metro y consecuencias para usuarios

Durante la contingencia, el Sistema de Transporte Colectivo únicamente dio a conocer, mediante sus redes sociales, que realizaba maniobras para retirar un tren averiado y alertó sobre mayores tiempos de espera. No explicó qué provocó la descompostura de la unidad ni emitió posteriormente un reporte técnico sobre el incidente.

A diferencia de otras contingencias registradas en la red, esta vez no fue habilitado un servicio emergente con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). La falta de una alternativa obligó a los pasajeros a buscar otros medios para llegar a sus destinos.

Alrededor de las 9:20 horas la circulación comenzó a restablecerse; sin embargo, el rezago acumulado durante la suspensión ocasionó que los trenes continuaran avanzando con intervalos prolongados antes de recuperar su frecuencia habitual.

Los trabajos de reparación y modernización de la Línea 2 comenzaron el 9 de febrero con un programa que contemplaba concluir las obras el 7 de junio. Sin embargo, la entrega fue aplazada en dos ocasiones por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, debido a las movilizaciones y operativos previstos durante la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La avería ocurrió tres días después de que la jefa de Gobierno encabezara la entrega oficial de la obra y quedara restablecida la operación de toda la Línea 2, incluida la reapertura de las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan.