¿Pagó de más? Los candelabros de 56 mil pesos del Metro cuestan menos en otras tiendas

Las remodelaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro con motivo del Mundial 2026 no solo transformaron la imagen de varias estaciones, también abrieron un intenso debate sobre el destino de los recursos públicos.

Entre los cambios estéticos, un elemento en particular acaparó la atención de usuarios, quienes comenzaron a cuestionar si el costo de estas piezas corresponde realmente a su valor en el mercado.

En Ovaciones te decimos todo lo que debes de saber sobre los costos de los candelabros que hoy son controversia por su elevado precio.

Foto: Cuartoscuro



Candelabros de 56 mil pesos en el Metro de la CDMX

La polémica comenzó después de que el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, reveló públicamente el costo de los candelabros instalados en la estación Hidalgo de la Línea 2.

Durante un recorrido con medios de comunicación por las estaciones Hidalgo y Bellas Artes, el funcionario informó que cada uno de los cuatro candelabros de estilo victoriano colocados en las escaleras tuvo un costo de 56 mil pesos, lo que representa una inversión total de 224 mil pesos únicamente por estas piezas decorativas.

Además, explicó que los faroles de menor tamaño colocados en los andenes tuvieron un precio de entre 3 mil y 4 mil pesos por unidad.

"El costo de los candelabros en las estaciones, cuatro tuvieron el costo de 56 mil pesos y el resto de los faroles son de tres mil y cuatro mil pesos dependiendo del modelo", declaró Rubalcava.

El funcionario también detalló que los muros verdes instalados en otras estaciones tuvieron un costo de cinco mil 600 pesos por metro cuadrado, asegurando que se encuentran "muy por debajo del valor comercial".

Respecto a las críticas por las empresas contratadas para ejecutar las obras, sostuvo que las remodelaciones fueron adjudicadas mediante procesos de licitación pública y que tanto la Auditoría Superior de la Ciudad de México como la Auditoría Superior de la Federación revisarán el uso de los recursos.

Sin embargo, las declaraciones no frenaron los cuestionamientos sobre si la inversión corresponde al precio real de este tipo de mobiliario.

¿Cuánto cuestan los candelabros?

Ante la controversia, Ovaciones realizó una búsqueda y comparación de precios de candelabros similares disponibles en distintas plataformas comerciales.

Los resultados muestran una diferencia considerable entre el precio informado por el Metro y algunas opciones que pueden encontrarse en el mercado:

Temu ofrece modelos decorativos desde aproximadamente 500 pesos, dependiendo del tamaño, material y número de luces.

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En Liverpool es posible encontrar candelabros de diseño que alcanzan hasta 41 mil pesos, principalmente piezas de lujo fabricadas con cristal y acabados premium.

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La firma especializada María Teresa Dorado comercializa modelos que llegan a 32 mil pesos, enfocados en decoración residencial de alta gama.





Estas diferencias han abierto nuevas preguntas.

¿Los candelabros instalados en Hidalgo fueron fabricados sobre pedido? ¿Están elaborados con materiales especiales, bronce, hierro forjado o cristal importado? ¿Incluyen procesos artesanales o certificaciones específicas que justifiquen su precio?

Hasta el momento, las autoridades han dado a conocer el costo unitario, pero no han presentado públicamente las especificaciones técnicas completas de las piezas ni el fabricante responsable.

Precisamente esa falta de información es la que ha alimentado el debate en redes sociales, donde usuarios comparan los precios con productos disponibles comercialmente y cuestionan si el gasto era prioritario frente a otras necesidades del Metro.

¿Por qué pusieron candelabros en la estación Hidalgo?

La estación Hidalgo recibió uno de los cambios estéticos más notorios dentro del programa de rehabilitación impulsado rumbo al Mundial 2026.

Las autoridades optaron por un diseño de inspiración victoriana, incorporando candelabros, faroles ornamentales y otros elementos decorativos que buscan ofrecer una imagen más atractiva para visitantes nacionales y extranjeros durante la justa deportiva.

No obstante, la decisión también generó críticas porque otras estaciones del Metro no comparten esa identidad arquitectónica y porque numerosos usuarios consideran que las principales necesidades del sistema siguen siendo operativas y no estéticas.

Durante las obras, pasajeros reportaron cierres parciales, presencia de polvo, iluminación deficiente y problemas de ventilación, además de retrasos que continúan registrándose en distintos horarios.

¿Qué remodelación del Metro fue más costosa?

La discusión sobre los candelabros también volvió a poner bajo la lupa el presupuesto destinado a la renovación de la Línea 2.

De acuerdo con información oficial, varias estaciones fueron intervenidas con trabajos que incluyeron cambio de pisos, luminarias, barandales, espacios publicitarios, muros verdes, mantenimiento de elevadores y escaleras eléctricas.

Entre las remodelaciones más costosas destacan las de Zócalo y Chabacano, cuyos proyectos concentraron una inversión superior a los 118 millones de pesos, aunque ambas permanecieron sin operar al concluir el plazo previsto antes del Mundial.