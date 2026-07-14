Ciclo escolar en riesgo: Mexicanos Primero alerta por la pérdida de días de clases

Al cerrar este ciclo escolar, que estaba programado para durar 185 días, el saldo es negativo, pues estuvo marcado por interrupciones constantes, derivadas de condiciones de inseguridad y violencia, fenómenos meteorológicos, marchas y manifestaciones, advirtió la organización Mexicanos Primero.

Señaló que, aunque formalmente termina este miércoles, el ciclo escolar concluyó en varias entidades con anticipación y se evidenció que, durante las últimas semanas los días transcurrieron sin actividades de aprendizaje sustantivas.

Sentenció que el mayor riesgo no es haber perdido días de clase sino acostumbrarnos a que perder oportunidades de aprendizaje deje de parecernos grave. Porque cuando eso ocurre, dejamos de proteger el presente de la infancia y comenzamos a comprometer el futuro del país.

Pérdida de clases por inseguridad y paros magisteriales

En un balance, Mexicanos Primero identificó que la pérdida de clases se debió en algunos casos a la inseguridad, que produjo cierres de escuelas, ajustes de horario o migración a clases en línea durante las primeras 20 semanas del ciclo escolar, en al menos 34 municipios de 9 estados.

Los picos críticos se registraron entre octubre y marzo. Los estados más afectados fueron Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y Morelos.

En Sinaloa, debido a la crisis de seguridad, las autoridades decretaron cierre total de escuelas, en al menos tres ocasiones, al inicio de este ciclo. A su vez, a consecuencia de operativos contra el crimen organizado en Jalisco, se suspendieron clases en al menos nueve estados de forma simultánea.

Además, los paros magisteriales derivados de movilizaciones de la CNTE y otras acciones magisteriales dejaron sin clases a 1.4 millones de estudiantes; algunos paros superaron los 20 días. Oaxaca, Chiapas y Zacatecas concentraron cerca del 90 por ciento de los estudiantes afectados.

Una buena cancha hace la diferencia en el partido, sucede lo mismo con las escuelas. Se requieren espacios seguros, agua, electricidad, sanitarios y condiciones dignas para jugar el partido más importante.#ParaMeterGolCanchaPareja #AprenderImporta pic.twitter.com/fGYXdFMnkJ — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) July 14, 2026

Problemas de infraestructura y amenazas digitales afectan la educación

Otro problema fue la infraestructura insuficiente y calor extremo con salones sin ventilación o sin energía eléctrica que impidieron el desarrollo de actividades escolares en planteles del norte y sureste del país.

Además, cinco estados adelantaron el fin del ciclo escolar: Sinaloa (19 de junio), Colima (25 de junio), Yucatán (26 de junio), Nuevo León (8 de julio) y Tamaulipas (10 de julio). Solo Sinaloa y Nuevo León planearon el ciclo para cumplir con los 185 días establecidos y evitar las olas de calor.

El Monitoreo Educativo de Mexicanos Primero indicó que 4 de cada 10 escuelas carecen de servicios básicos completos (energía eléctrica, agua potable, baños, lavamanos).

Las obras de infraestructura escolar del programa la Escuela es Nuestra también afectaron los días de aprendizaje en al menos un plantel en San Pedro, Coahuila, tras la caída de una techumbre en construcción que provocó el cierre de la escuela por más de un mes y dejó sin clases a más de 135 estudiantes.

Otro factor preocupante son las amenazas digitales y retos virales. En abril, el reto viral Mañana Tiroteo, originado en TikTok, obligó al cierre o suspensión de actividades en al menos 15 estados en un mes.

Los estados afectados fueron Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, CDMX, Puebla, Sinaloa, Chiapas, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas y Tlaxcala.

Mexicanos Primero precisó que por el Mundial de Futbol desde la presidencia de la República se decretaron cuatro días sin clases vinculados a partidos y eventos, lo que contribuyó a la percepción de flexibilización del calendario por motivos ajenos a la educación.

"El balance del ciclo escolar confirma que la continuidad educativa debe ser una prioridad ineludible para las autoridades", precisó.

Finalmente, sentenció que persiste la ausencia de medidas efectivas para prevenir, mitigar y recuperar la pérdida de clases y los aprendizajes establecidos.

"Cuando una escuela cierra o deja de funcionar plenamente, no solo se suspenden clases, también se debilita uno de los principales espacios de protección, desarrollo y formación democrática de las infancias", dijo Mexicanos Primero.