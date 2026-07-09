México alista alerta nacional por celular para huracanes

México incorporará un sistema nacional de alertamiento por telefonía celular para advertir a la población sobre la aproximación de huracanes y otros fenómenos meteorológicos de riesgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el mecanismo operará de manera similar a la alerta sísmica y enviará mensajes directamente a los teléfonos móviles, sin importar la marca o el sistema operativo.

El aviso permitirá informar desde la aproximación de un ciclón hasta instrucciones de protección para la población cuando el riesgo sea inminente. El gobierno trabaja con las empresas de telefonía para garantizar que el mensaje llegue de forma simultánea a los dispositivos con conexión.

Sheinbaum señaló que el país ampliará así las herramientas de Protección Civil para responder a una temporada marcada por el fenómeno de El Niño y mayores riesgos asociados a lluvias intensas, inundaciones y ciclones tropicales.

Acciones preventivas y coordinación institucional

La estrategia también contempla acciones preventivas antes de la llegada de las precipitaciones. El gobierno mantiene labores de desazolve de ríos y presas, ampliación de cauces, mantenimiento de caminos y obras para reducir el impacto de inundaciones en entidades como Guerrero, Oaxaca, Tabasco e Hidalgo.

La presidenta explicó que estas medidas buscan disminuir los daños antes de que los ciclones toquen tierra y facilitar la movilidad de la población y de los cuerpos de emergencia durante una contingencia.

A la respuesta preventiva se suman los planes DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina de la Secretaría de Marina, que se activan de manera inmediata antes, durante y después de un fenómeno meteorológico sin necesidad de instrucciones adicionales del gobierno federal.



La Coordinación Nacional de Protección Civil también instalará puestos de mando en las entidades con mayor riesgo. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil también instalará puestos de mando en las entidades con mayor riesgo y mantendrá recursos disponibles para atender posibles emergencias derivadas de lluvias, inundaciones o deslaves.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que el sistema utilizará el Protocolo Común de Alerta, un estándar internacional diseñado para fenómenos de corta duración. El mecanismo podrá emplearse para huracanes, lluvias torrenciales, tornados, ondas de calor y ondas gélidas, aunque no para sequías debido a que se desarrollan durante periodos prolongados.

Sheinbaum agregó que actualmente México ya cuenta con alertamiento por telefonía móvil para sismos en el Valle de México y que la incorporación de avisos meteorológicos colocará al país entre las naciones del continente que utilizan esta tecnología para fortalecer la protección de la población.