México apuesta por la innovación agrícola en EU para fortalecer la cooperación bilateral

La estrategia de México en Estados Unidos abrió un nuevo frente de trabajo con énfasis en la innovación agrícola y la atención a la comunidad mexicana.

El embajador Roberto Lazzeri Montaño informó que sostuvo una reunión con Bram Govaerts, director general del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), para analizar el papel de la tecnología en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la resiliencia de las cadenas de suministro y la prosperidad compartida.

El diplomático señaló que la conversación abordó cómo la innovación agrícola puede contribuir al desarrollo económico y a la cooperación entre ambos países en un contexto marcado por retos climáticos y comerciales.

Coordinación con la comunidad mexicana en Estados Unidos

En otro frente, Lazzeri se reunió con representantes de Fuerza Migrante, organización integrada por liderazgos de la comunidad mexicana en Estados Unidos. De acuerdo con esa agrupación, ambas partes revisaron las prioridades de los connacionales residentes en territorio estadounidense y coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación con la Embajada de México.

La organización destacó que el encuentro permitió abrir un canal de trabajo para atender las demandas de la diáspora mexicana y consolidar la relación entre la representación diplomática y las organizaciones comunitarias.

Horas antes, el embajador informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, participó junto con la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling, en una agenda de trabajo en Washington para atender las preocupaciones de México en la relación bilateral.

Los mensajes publicados por Lazzeri muestran que la representación mexicana mantiene una agenda paralela que combina asuntos diplomáticos, económicos, agrícolas y de protección consular, mientras el gobierno federal busca ampliar la cooperación con distintos actores estadounidenses y fortalecer el vínculo con la comunidad mexicana en ese país.