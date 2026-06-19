Festejos, tensión y basura en el Ángel tras clasificación de México en el Mundial 2026

La euforia por la clasificación de la Selección Mexicana a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se trasladó a las calles de la capital, donde más de 400 mil aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el resultado.

Entre banderas, cánticos y festejos, miles de personas convirtieron la glorieta en uno de los principales puntos de celebración en la Ciudad de México, tras el triunfo que aseguró el avance del conjunto nacional en el torneo.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de incidentes. Aunque la mayoría de los asistentes celebró de manera pacífica, también se registraron momentos de tensión, luego de que grupos de aficionados protagonizaran enfrentamientos a golpes en distintos puntos de la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran tanto la magnitud de los festejos como los momentos de violencia entre asistentes, lo que generó la intervención de elementos de seguridad.

Y mientras a los aficionados de Corea se les ha visto recogiendo basura para dejar impecable el estadio de la sede anfitriona del Mundial, en el Ángel de la Independencia amaneció una acumulación de desechos tras la concentración masiva de anoche.

La zona del Ángel quedó hecha un asco, y huele peor de lo que se ve... pic.twitter.com/xOo5twIU69 — Ely Mávil (@elimavyl) June 19, 2026

Reconocimiento al personal de limpieza de la Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente el trabajo del personal de limpieza en la Ciudad de México, durante la mañanera, destacando su labor antes y después de los festejos relacionados con el Mundial 2026.

La mandataria envió una felicitación a quienes se encargan de mantener en buen estado los espacios tras estos eventos, subrayando la importancia de su trabajo..

"Un aplauso para ellos".

Expresó Sheinbaum, al agradecer el esfuerzo diario de las y los trabajadores que participan en las labores de limpieza urbana.