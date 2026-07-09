A días de la revisión del T-MEC, México lanza mensaje de confianza a inversionistas

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) marcó el eje del balance que presentó el canciller Roberto Velasco al cumplir 100 días al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Qué dijo Roberto Velasco sobre la revisión del T-MEC?

Ante el cuerpo diplomático acreditado en México, el funcionario lanzó un mensaje de certidumbre dirigido a gobiernos e inversionistas: el acuerdo comercial permanece vigente y continuará en operación, al menos, hasta 2036.

Velasco sostuvo que la revisión del tratado forma parte de los mecanismos previstos en el propio acuerdo y rechazó que represente un riesgo para la integración económica de América del Norte.

Explicó que las mesas técnicas comenzaron en marzo, continuaron en junio y mantienen un calendario de trabajo con el objetivo de fortalecer la competitividad regional.

El canciller respaldó ese mensaje con cifras económicas. Señaló que en 2025 México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio de 872 mil millones de dólares.

Acciones y cifras que respaldan la estabilidad económica de México

Añadió que el país captó 40.8 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, el segundo monto más alto de las últimas dos décadas.

Velasco afirmó que la economía mexicana mantiene condiciones que favorecen la inversión, entre ellas estabilidad macroeconómica, inflación en trayectoria descendente, reservas internacionales superiores a 250 mil millones de dólares, un nivel prudente de deuda pública y un mercado interno fortalecido.

La estrategia de la Cancillería también apuesta por ampliar los vínculos económicos sin romper la integración con América del Norte. El canciller defendió el Acuerdo Global modernizado con la Unión Europea, cuya aprobación por el Parlamento Europeo calificó como un paso para ampliar las oportunidades comerciales y atraer inversiones vinculadas con el Plan México.

A esa ruta sumó la adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la entrada en vigor de la incorporación del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, movimientos que, dijo, fortalecen las cadenas globales de valor.

Velasco insistió en que esa diversificación no representa un alejamiento de Estados Unidos. "Multiplicar nuestras alianzas no significa alejarnos de nadie. Significa fortalecer nuestra economía y sumar oportunidades para nuestro pueblo", afirmó.

El canciller también definió un cambio de enfoque para la diplomacia mexicana. Informó que las embajadas y consulados recibieron la instrucción de convertirse en promotores del Plan México, atraer inversiones, impulsar el comercio y proyectar la imagen del país como un destino estable para los negocios.

En materia bilateral con Estados Unidos, defendió la cooperación en seguridad, migración y sanidad animal bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Citó como ejemplo la planta de producción de moscas estériles inaugurada en Chiapas para combatir el gusano barrenador y los acuerdos para fortalecer la conectividad aérea entre ambos países.

El informe de los primeros 100 días dejó un mensaje político claro: en un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y ajustes en las cadenas globales de suministro, la política exterior buscará convertirse en una herramienta para sostener la confianza de los mercados, ampliar la presencia económica de México y llegar a la revisión del T-MEC con una imagen de estabilidad.