México continúa enviando ayuda humanitaria a Venezuela tras afectaciones por sismos

La Fuerza Área Mexicana envió un avión C-130 Hércules con ayuda humanitaria para Venezuela.

De acuerdo con un comunicado las Fuerzas Armadas informaron que el avión salió el 30 de junio a las 10:30 horas de la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Entre las cosas transportadas se encontraban insumos médicos, electrónicos para el restablecimiento de los servicios básicos y la atención médica de la población damnificada.

También había material de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana, destinados a la atención médica inmediata de heridos y población afectada que lo requiera, 5 plantas generadoras de energía eléctrica, para apoyar en el suministro de luz eléctrica en las áreas donde este servicio colapsó.

Se tiene previsto que el día de hoy otra aeronave de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, realice un vuelo hacia Venezuela, transportando tres plantas generadoras de energía eléctrica, más insumos médicos y materiales para labores de ayuda humanitaria.

La Defensa informó que ayer despegó un avión Hércules con insumos médicos y electrónicos para apoyar a la población de Venezuela. La dependencia detalló que a la fecha suman cinco vuelos con ayuda humanitaria para nación sudamericana.



: René Cruz (@renecruzg) pic.twitter.com/fCgwmMXTPg — MVS Noticias (@MVSNoticias) July 1, 2026

Ayuda de México a Venezuela

Desde el pasado 24 de junio de 2026, México ha enviado cinco vuelos con ayuda humanitaria con 240 elementos del Ejercito mexicano entre ellos:

151 rescatistas del Batallón de Atención a Emergencia

60 médicos, camilleros y enfermeras

8 binomios canofilos del Ejército

10 binomios canofilos de la Guardia Nacional,

11 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana

13.1 toneladas de medicamentos: entre estas: 8.3 toneladas de Defensa, 4.8 toneladas del IMSS-BIENESTAR

4 toneladas de equipo y material para actividades de salvamento y rescate

8 plantas generadoras de energía eléctrica

80 kilos de medicamentos de la Cruz Roja Mexicana