México da espaldarazo al Canal de Panamá; Sheinbaum y Mulino fortalecen alianza bilateral

El gobierno de México respaldó el Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, uno de los principales planteamientos que llevó el presidente panameño José Raúl Mulino Quintero a su visita oficial a Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el apoyo al instrumento internacional, mientras ambos mandatarios coincidieron en fortalecer la cooperación económica y política entre los dos países.

Mulino sostuvo que la neutralidad del Canal no sólo protege un activo estratégico de Panamá, sino una infraestructura indispensable para el comercio mundial y las cadenas internacionales de suministro. Explicó que ha solicitado a otros gobiernos de América Latina sumarse al protocolo como una muestra de respaldo a la soberanía panameña y al carácter neutral de la vía interoceánica.

Panamá busca ampliar la inversión mexicana

Mulino presentó a Panamá como una plataforma logística, aérea y financiera para América Latina. Señaló que su país mantiene grado de inversión, proyecta un crecimiento cercano al cuatro por ciento este año y alberga más de 190 empresas multinacionales bajo un régimen especial, aunque sólo dos son mexicanas.

El presidente panameño anunció que sostendrá un encuentro con empresarios mexicanos para promover nuevas inversiones. Argumentó que los gobiernos pueden firmar acuerdos, pero la generación de empleos y el crecimiento económico dependen de la inversión privada.

Sheinbaum coincidió en ampliar la cooperación económica y mencionó que ambos gobiernos impulsarán proyectos en comercio, inversión, conectividad, infraestructura, turismo, educación, cultura, movilidad e innovación.

Seguridad y combate al gusano barrenador

En materia de seguridad, Mulino propuso convocar, junto con la Organización de los Estados Americanos, una reunión regional para coordinar sistemas de inteligencia y fortalecer la cooperación contra el narcotráfico. Invitó a México a participar como uno de los actores centrales en ese encuentro.

Sheinbaum destacó otro frente de cooperación: el combate al gusano barrenador del ganado. La presidenta agradeció el apoyo técnico de Panamá y explicó que la nueva biofábrica instalada en Metapa de Domínguez, Chiapas, retoma la experiencia de la planta panameña de Pacora para producir insectos estériles destinados al control biológico de la plaga.

Integración regional

Durante su mensaje, Sheinbaum reafirmó el compromiso de México con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como mecanismo para fortalecer el diálogo y la cooperación regional. Consideró que América Latina tiene capacidad para convertirse en un polo de crecimiento económico si privilegia la colaboración, la complementariedad y el respeto a la soberanía de cada nación.

La presidenta también reconoció el papel estratégico que desempeña Panamá como punto de conexión del comercio internacional y afirmó que la relación bilateral abre oportunidades para impulsar proyectos conjuntos que beneficien a ambos pueblos.

Al concluir el encuentro, Mulino invitó a Sheinbaum a participar en enero próximo en la reunión anual del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde se reunirán gobiernos, empresarios e inversionistas de distintos países.