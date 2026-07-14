México denuncia ante EU y la ONU muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que comenzó una estrategia jurídica y diplomática que incluye denuncias ante autoridades estadounidenses, acciones civiles y la intervención de organismos internacionales de derechos humanos por las muertes de personas mexicanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida da continuidad a los anuncios hechos la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca documentar posibles responsabilidades por los fallecimientos registrados en centros de detención y durante operativos migratorios en Estados Unidos.

Denuncias en Estados Unidos

La Cancillería explicó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El documento será entregado por conducto de la Embajada de México en Washington.

Al mismo tiempo, el Gobierno de México inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes mediante su embajada y la red consular en territorio estadounidense.

Primer paso para acciones civiles

La SRE también comenzó el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a centros de detención donde han fallecido personas mexicanas. El primero fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde la dependencia reportó la muerte de cuatro connacionales.

Según la Cancillería, estos escritos exigen detener de inmediato las acciones u omisiones que pudieron contribuir a las muertes, entre ellas la falta de atención médica oportuna y la aplicación de políticas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios. La dependencia precisó que este procedimiento constituye el primer paso formal antes de promover demandas civiles.

México recurre a la ONU

Como parte de la estrategia internacional, el titular de la SRE envió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En ella solicitó que su oficina obtenga información de las autoridades estadounidenses, analice si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, emita recomendaciones y remita el caso a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que todas estas medidas forman parte de la etapa de investigación, requisito previo para emprender las acciones judiciales que correspondan conforme al derecho.

Añadió que mantendrá el acompañamiento a las familias de las víctimas mediante la red consular y reiteró que defenderá los derechos de las personas mexicanas en el exterior por las vías institucionales previstas en la legislación de ambos países y en el derecho internacional.