México desaira cumbre sobre "terrorismo de izquierda" de Marco Rubio

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno decidió no asistir la cumbre convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el llamado "terrorismo político de extrema izquierda" al considerar que no forma parte de los mecanismos de diálogo bilateral entre ambos países.

"Sí, sí hubo una invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en este caso, dado que era un tema, desde nuestra perspectiva, más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir", señaló.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la decisión responde a la naturaleza de la reunión y no a un distanciamiento con Washington.

"Nosotros consideramos que los temas políticos no tienen por qué convertirse en un tema de seguridad, a menos que haya un delito que perseguir... Por eso consideramos que no era prudente asistir", apuntó.

La mandataria explicó que la decisión obedece al carácter del encuentro y subrayó que la comunicación con Washington sigue su curso mediante los canales establecidos. "No tiene que ver con una relación bilateral", insistió al descartar un distanciamiento entre ambos gobiernos.

La presidenta sostuvo que la política exterior mexicana se rige por los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias, por lo que la decisión de no asistir fue comunicada al Departamento de Estado.

Comunicación bilateral y diálogo migratorio con Estados Unidos

Sheinbaum aseguró que la comunicación con Estados Unidos mantiene canales institucionales propios para abordar asuntos como seguridad, migración, comercio y cooperación, por lo que la reunión convocada por Rubio corresponde a un esquema distinto.

La presidenta confirmó que el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo una reunión con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque dejó en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores los detalles del encuentro.

Al ser consultada sobre los avances del diálogo, Sheinbaum señaló que el canciller informará posteriormente sobre los resultados de la reunión. Explicó que el titular de la SRE se encontraba de visita en Canadá y será quien dé a conocer el contenido de las conversaciones con las autoridades migratorias estadounidenses.