Especialistas alertan que el alto consumo de alimentos ultraprocesados está relacionado con obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud
México, el rey de los ultraprocesados: lidera su producción
Por: Jessica López
Los alimentos ultraprocesados forman parte de la dieta cotidiana de millones de mexicanos. Desde refrescos y botanas hasta sopas instantáneas y pastelitos empaquetados, estos productos se han convertido en una opción frecuente por su bajo costo, facilidad de preparación y amplia disponibilidad.
De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México ocupa el primer lugar en producción y distribución de productos ultraprocesados en América Latina y se posiciona como el cuarto mayor consumidor de este tipo de alimentos a nivel mundial.
Las cifras reflejan la magnitud del consumo: en promedio, cada mexicano adquiere alrededor de 212 kilogramos de alimentos ultraprocesados al año, una cantidad que evidencia la presencia de estos productos en la alimentación diaria.
¿Qué son los alimentos ultraprocesados?
Los alimentos ultraprocesados son productos elaborados industrialmente con ingredientes refinados y múltiples aditivos, como colorantes, saborizantes, conservadores y edulcorantes, diseñados para prolongar su vida útil y hacerlos más atractivos para el consumidor.
Entre los más consumidos en México se encuentran:
- Refrescos y bebidas azucaradas.
- Botanas saladas.
- Dulces, chocolates y caramelos.
- Galletas, pastelitos y pan dulce empaquetado.
- Sopas instantáneas.
- Comida rápida, como hamburguesas, pizzas y algunos antojitos preparados.
¿Por qué se consumen tanto en México?
Diversos factores han favorecido el crecimiento de estos productos en el país. El ritmo acelerado de vida, las largas jornadas laborales, los traslados diarios, el tráfico y la falta de tiempo para cocinar han llevado a muchas personas a optar por alimentos listos para consumir.
A ello se suma que, en muchos casos, los ultraprocesados resultan más accesibles económicamente y están disponibles prácticamente en cualquier tienda o establecimiento.
Además, información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que más del 70% de la población mexicana consume habitualmente este tipo de alimentos, mientras que el acceso a frutas, verduras y otras opciones frescas sigue siendo limitado para numerosos hogares, especialmente aquellos con menores ingresos.
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