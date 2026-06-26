México despliega 261 rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela

México desplegó una misión humanitaria integrada por 261 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para apoyar las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, luego de los terremotos registrados el 24 de junio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las brigadas ya comenzaron a operar en la zona que les asignaron las autoridades venezolanas.

El contingente partió desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana.

La misión está integrada por 240 elementos del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre médicos, enfermeros, camilleros y especialistas en búsqueda y rescate.

La ayuda mexicana incluye 18 binomios canófilos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas, además de 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo para rescate, así como 2.7 toneladas de insumos médicos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el personal llegó la noche del jueves a Venezuela, donde fue recibido por autoridades locales. Las brigadas comenzaron las labores de rescate desde las primeras horas de este viernes, una vez que recibieron la zona donde trabajarán.

Coordinación y apoyo adicional para las labores de rescate

La presidenta anunció que al concluir la conferencia sostendría una llamada con su homóloga venezolana para conocer las necesidades más urgentes y definir si México enviará apoyo adicional.

El Gobierno federal también alista el envío de un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana con ocho toneladas de medicamentos y cuatro toneladas de equipo y material para fortalecer las tareas de rescate y salvamento.

Sheinbaum indicó que, una vez que la delegación mexicana complete los primeros contactos con las autoridades venezolanas, se evaluará la necesidad de ampliar el contingente para reforzar las labores de auxilio a la población afectada.

El Gobierno de México expresó sus condolencias por las pérdidas humanas y materiales provocadas por los sismos y reiteró su disposición para colaborar con Venezuela.

La presidenta destacó la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en una misión que refleja la tradición humanitaria y de solidaridad de México con los pueblos de América Latina.