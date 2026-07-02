México amplía ayuda a Venezuela y repatria a 29 connacionales

México amplió el apoyo humanitario a Venezuela con el envío de 71.2 toneladas de insumos, el despliegue de 250 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el anuncio de un buque de la Secretaría de Marina que transportará más suministros para las zonas afectadas por la emergencia.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el puente aéreo ha trasladado alimentos no perecederos, medicamentos y equipo de emergencia solicitado por el gobierno venezolano.

El 30 de junio se enviaron cinco plantas de energía y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja. Un día después partieron otras tres plantas de emergencia con torres de iluminación y paneles solares, para un total de ocho equipos movilizados en dos vuelos logísticos.

Acciones humanitarias y apoyo logístico de México en Venezuela

El contingente mexicano participa en tareas de coordinación con las autoridades venezolanas, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, remoción de escombros y atención médica.

Entre el 26 de junio y el 1 de julio rescató a dos personas con vida, recuperó 40 cuerpos, salvó a un perro, otorgó mil 411 consultas médicas y entregó 13.1 toneladas de medicamentos.



La presidenta adelantó que la Marina enviará en los próximos días un buque con ayuda reunida en distintos centros de acopio. Foto: Cuartoscuro

La presidenta adelantó que la Marina enviará en los próximos días un buque con ayuda reunida en distintos centros de acopio del país para fortalecer la asistencia humanitaria.

Coordinación diplomática y traslado de personas desde Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un vuelo de Viva Aerobús procedente de Maiquetía aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con 29 connacionales que salieron de Venezuela gracias a la coordinación entre la Embajada de Venezuela en México y la Embajada de México en Caracas.

La dependencia precisó que todas llegaron en buen estado y podrán reunirse con sus familiares.

La cancillería añadió que la representación diplomática mexicana en Caracas mantiene contacto permanente con la comunidad mexicana en Venezuela, atiende los casos de asistencia y protección consular registrados hasta ahora e informa sobre las rutas comerciales disponibles para quienes requieran salir del país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que continuará brindando apoyo consular a los mexicanos que permanezcan en ese país.