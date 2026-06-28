México refuerza apoyo a Venezuela; rescatan con vida a un niño

México fortaleció este domingo su apoyo humanitario a Venezuela con el envío de un contingente de especialistas en búsqueda y rescate, mientras un integrante del Ejército Mexicano participó en el rescate con vida de un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la misión partió hacia Venezuela en coordinación con la Cruz Roja Mexicana y la aerolínea Volaris.

El grupo está integrado por 25 especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja Mexicana, personal de la Brigada de Rescate Internacional Cancún (USAR BRIC) y un elemento de la brigada Topos Azteca.

El contingente trasladó cinco binomios caninos y 3.5 toneladas de herramientas y equipo especializado para apoyar las labores de localización y rescate en las zonas afectadas por los sismos.

El Ejército mexicano rescató a un niño de 9 años en Venezuela... @Defensamx1 @Claudiashein pic.twitter.com/pmOKnOp13G — VM Ornelas (@vicmanolete) June 28, 2026

La cancillería señaló que el despliegue refleja la solidaridad de México con el pueblo venezolano y el compromiso de colaborar en las tareas de atención a la emergencia.

Rescate de niño y reacción de autoridades venezolanas

Horas después del arribo del apoyo internacional, un soldado del Ejército Mexicano participó en el rescate de un niño de 11 años que permanecía atrapado entre los restos de un inmueble colapsado en la zona de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, difundió el momento del rescate y confirmó que el menor fue localizado con vida.

"Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela", escribió la funcionaria en sus redes sociales.

El rescate se convirtió en una de las primeras acciones de alto impacto en las que participa personal mexicano desde el inicio de la misión humanitaria, mientras continúan las labores para localizar a más personas atrapadas por los derrumbes provocados por los terremotos.