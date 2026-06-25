México enviará rescatistas y personal médico a Venezuela

México enviará un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional a Venezuela para apoyar las labores de emergencia tras el terremoto que afectó a ese país. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el contingente partirá este jueves y, una vez instalado, determinará si será necesario reforzar la misión con más especialistas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el primer grupo trabajará en coordinación con las autoridades venezolanas para evaluar las necesidades en las zonas afectadas.

"El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela y, una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo el personal adicional que se requiera para poder ayudar", dijo.



La mandataria explicó que el primer grupo trabajará en coordinación con las autoridades venezolanas. Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum señaló que México mantiene su política de asistencia humanitaria ante desastres naturales y reiteró que el apoyo se brinda a cualquier nación que enfrente una emergencia de esta magnitud.

"Siempre ayudamos a los pueblos que lo necesitan", afirmó.

Composición y coordinación del contingente mexicano

El anuncio se produjo al concluir la presentación de los avances del programa de trenes de pasajeros y del Tren Maya de carga. La presidenta no precisó el número de integrantes del contingente ni el tiempo que permanecerán en territorio venezolano.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reafirma el apoyo de México al pueblo de Venezuela; anuncia la asistencia de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de salud, luego de los sismos registrados este miércoles. pic.twitter.com/QzcEkcdBTz — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 25, 2026

La misión estará integrada inicialmente por especialistas en búsqueda y rescate, así como personal médico militar capacitado para atender emergencias, mientras el gobierno mexicano mantiene comunicación con las autoridades venezolanas para ajustar el apoyo conforme evolucionen las labores de atención.