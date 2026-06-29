México amplía ayuda a Venezuela; Marina alista envío por mar

México ampliará la ayuda humanitaria para Venezuela tras recibir una nueva solicitud del gobierno de ese país, que pidió plantas potabilizadoras de agua, plantas de generación eléctrica y alimentos no perecederos para atender a la población afectada por el sismo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que el gobierno federal ya coordina los centros de acopio instalados en distintas entidades para concentrar los donativos. Adelantó que una parte de la ayuda será enviada por vía aérea debido a la urgencia de los insumos, mientras que la Secretaría de Marina alista un buque para transportar el resto de la carga.

Coordinación y labor de la brigada mexicana en Venezuela

Sheinbaum agregó que la brigada mexicana continuará en territorio venezolano. Indicó que los 250 elementos enviados permanecerán en las labores de búsqueda y rescate y confirmó que dos personas fueron localizadas con vida gracias al trabajo del equipo mexicano.



Sheinbaum reconoció además la labor de los Topos de México, quienes viajaron a Venezuela con apoyo logístico de la SRE. Foto: Cuartoscuro

La presidenta señaló que sostuvo una conversación con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresó la solidaridad del pueblo de México. Añadió que durante la llamada acordaron mantener comunicación permanente para atender las necesidades que surjan conforme avance la emergencia.

¿México colaborará en trabajos de reconstrucción en Venezuela?

También indicó que, una vez concluida la etapa de rescate, su gobierno evaluará con las autoridades venezolanas una posible participación en los trabajos de reconstrucción. Precisó que, si las condiciones lo requieren, México podrá enviar más personal especializado para reforzar las tareas humanitarias.

Sheinbaum reconoció además la labor de los Topos de México, quienes viajaron a Venezuela con apoyo logístico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el traslado facilitado por la aerolínea Volaris. Señaló que la prioridad sigue siendo rescatar sobrevivientes y garantizar agua, energía y alimentos a las comunidades afectadas.