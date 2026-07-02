México acelera plan para sustituir importaciones con producción nacional

Con el propósito de reducir la dependencia de importaciones, fortalecer el contenido regional del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ampliar la participación de México en las cadenas de suministro de Norteamérica, el gobierno federal aceleró una estrategia para incrementar la producción nacional en sectores industriales considerados prioritarios.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la política industrial se concentra en cuatro frentes: la fabricación de vehículos para el mercado interno, la producción de insumos farmacéuticos, el desarrollo de semiconductores y la consolidación del proyecto Olinia.

Uno de los cambios más relevantes corresponde a la industria automotriz. Ebrard informó que General Motors sustituirá de manera gradual vehículos que actualmente importa desde Asia por unidades fabricadas en México. El proceso comenzará entre 2026 y 2028 e incluirá modelos como el Aveo, que dejarán de llegar desde China para ensamblarse en plantas nacionales.

El funcionario añadió que el objetivo es replicar esa estrategia con otras armadoras que abastecen el mercado mexicano mediante importaciones, una medida que busca elevar el contenido nacional y regional de los vehículos vendidos en el país.

En el sector farmacéutico, Economía trabaja con la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la industria para ampliar la fabricación de insumos estratégicos. Ebrard señaló que México produce actualmente 82 ingredientes farmacéuticos activos y busca aumentar esa capacidad para ganar participación en el mercado estadounidense.

Conferencia de prensa matutina. Jueves 02 de julio 2026 https://t.co/x1mwr4R81g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 2, 2026

Detalles sobre la industria automotriz y el proyecto Olinia

La estrategia también contempla atraer fabricantes de semiconductores y de componentes para centros de datos. El secretario afirmó que Estados Unidos importa la mayor parte de esos productos y que México pretende aprovechar esa demanda para instalar nuevas líneas de producción durante este año.

Otro de los proyectos incluidos en la política industrial es Olinia. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el vehículo eléctrico ya superó la etapa de diseño y entró en la fase de producción. El siguiente paso será convocar a empresas privadas interesadas en asociarse con el Estado para fabricar y distribuir la unidad.

Sheinbaum indicó que el proyecto contempla adecuaciones regulatorias para facilitar la producción de vehículos eléctricos ligeros y aseguró que existe interés tanto de gobiernos estatales como de potenciales compradores. Agregó que la meta es construir una industria nacional que reduzca importaciones y genere mayor valor agregado dentro del país.