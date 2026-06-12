México insistirá a EU en la entrega de pruebas sobre acusaciones contra funcionarios mexicanos

La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos volverá a ponerse a prueba con una nueva reunión bilateral entre funcionarios de ambos gobiernos, en la que autoridades mexicanas insistirán en la entrega de pruebas relacionadas con acusaciones formuladas desde territorio estadounidense contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el encuentro será encabezado inicialmente por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y posteriormente continuará con representantes de las principales instituciones de seguridad de ambos países.

"Vamos a insistir, por supuesto, en el asunto de las pruebas", dijo la mandataria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La reunión ocurre en un momento sensible para la relación bilateral, marcado por presiones de Washington para incrementar acciones contra organizaciones criminales y por la exigencia mexicana de que cualquier señalamiento contra funcionarios o actores políticos esté respaldado por evidencia verificable.

Sheinbaum confirmó que México volverá a plantear el tema de las pruebas durante las conversaciones, aunque evitó vincular la reunión con casos específicos o con versiones difundidas recientemente sobre presuntos nexos entre actores políticos y grupos criminales.

La agenda de seguridad sigue activa

La mandataria explicó que el encuentro forma parte de los compromisos establecidos en el entendimiento de seguridad alcanzado entre ambos gobiernos hace varios meses y que la discusión se concentrará en los temas incluidos dentro de esa agenda.

En la mesa participarán representantes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

La cita refleja que, pese a las tensiones políticas y electorales que suelen marcar la relación entre ambos países, los canales de coordinación en seguridad permanecen abiertos.

El reclamo mexicano

Desde hace meses, el gobierno mexicano ha cuestionado filtraciones, informes y declaraciones provenientes de agencias estadounidenses que apuntan a presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales sin que las autoridades mexicanas hayan recibido documentación que sustente esas acusaciones.

La postura de Palacio Nacional ha sido constante: cualquier señalamiento debe acompañarse de pruebas formales y compartirse mediante los mecanismos institucionales de cooperación.

La reunión servirá para medir si ambos gobiernos logran mantener la coordinación en seguridad sin que las diferencias políticas contaminen una de las áreas más sensibles de la relación bilateral.