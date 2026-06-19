Mundial 2026 impulsa turismo; México supera a EU y Canadá

El Mundial 2026 ya comenzó a reflejarse en la economía mexicana. A nueve días del arranque del torneo, el gobierno federal reportó que México es la sede con mayor crecimiento turístico entre los tres países anfitriones, con un aumento de 5% frente al 3% de Canadá y una caída de 2% en Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que la ocupación hotelera en las ciudades sede alcanza hasta 95% durante los días de partido, mientras que el promedio estatal ronda 75%.

La funcionaria informó que la derrama económica vinculada al turismo, hoteles y restaurantes superaría los mil 800 millones de pesos conforme avance la competencia. También destacó que el tráfico aéreo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey creció 3% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los partidos llenan hoteles

Uno de los indicadores que más llamó la atención del gobierno federal es el comportamiento de la ocupación hotelera en la capital del país.

Según los datos presentados, los días en que hay encuentros mundialistas en la Ciudad de México registran un aumento de 16 puntos porcentuales frente a una jornada similar de 2025.

Rodríguez Zamora sostuvo que la hospitalidad mexicana se ha convertido en uno de los principales activos del torneo y afirmó que visitantes de distintas regiones del mundo han destacado la recepción que han encontrado en el país.

La Gran Escapada apuesta por el efecto Mundial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, vinculó estos resultados con la estrategia turística denominada "La Gran Escapada", una campaña de descuentos y promociones que se desarrolla del 18 al 21 de junio.

La dependencia calcula una derrama cercana a los 44 mil millones de pesos, alrededor de 5% más que el año pasado. Parte de ese crecimiento, explicó, estaría asociado a la llegada de visitantes extranjeros atraídos por el Mundial.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidenta de la Concanaco Servytur, señaló que la campaña busca que los turistas que llegaron para asistir a los partidos conozcan otros destinos del país y programen futuros viajes.

Como ejemplo, relató que adquirió un boleto de avión a Tijuana con un precio considerablemente menor al habitual gracias a las promociones vigentes.

Seguridad y ambiente festivo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las tres ciudades sede operan sin incidentes mayores y destacó el comportamiento de los aficionados mexicanos y extranjeros.

También reconoció el trabajo de personal de limpieza, seguridad y servicios urbanos que mantiene operando las zonas de alta concentración turística durante el torneo.

La mandataria celebró el ambiente que se vive en las calles y destacó fenómenos espontáneos como la popularidad de "Merlín", el pato que se volvió viral entre aficionados nacionales y extranjeros y que terminó convertido en una de las imágenes más comentadas del Mundial.