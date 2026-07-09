México llevará a tribunales de EU casos de asesinatos del ICE

La muerte del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empujó al gobierno de México a cambiar su estrategia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que acudirá a tribunales estadounidenses para exigir responsabilidades penales y civiles por la muerte de connacionales bajo custodia migratoria o durante operativos de esa corporación.

El canciller Roberto Velasco informó que Lorenzo Salgado murió el 7 de julio tras recibir varios disparos de agentes del ICE.

Sostuvo que el caso exige una investigación exhaustiva y recordó que ya suman 17 mexicanos fallecidos en circunstancias relacionadas con esa agencia estadounidense: 14 mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos.



Lorenzo Salgado murió el 7 de julio tras recibir varios disparos de agentes del ICE. Foto: Reuters

Acciones legales y civiles contra responsables

Velasco añadió que, según reportes públicos, 58 personas de distintas nacionalidades perdieron la vida en centros de detención del ICE durante 2025 y 2026. De ese total, 14 eran mexicanas.

México lleva el caso a fiscalías de Estados Unidos

El canciller anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra quien resulte responsable por las muertes de mexicanos vinculadas con el ICE.

Medidas internacionales para protección de mexicanos

Explicó que el gobierno también emprenderá acciones civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención migratoria. La cancillería enviará cartas de cease and desist para exigir el fin de las condiciones que, según el gobierno mexicano, derivaron en la muerte de 14 connacionales bajo custodia.

La presión pasa al plano internacional

México también solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a mexicanos recluidos en centros de detención migratoria.

El gobierno reforzará, además, sus gestiones ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a quien pedirá nuevas acciones de protección frente a los casos registrados después de la primera intervención del organismo internacional.

Velasco recordó que México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense, una por cada caso documentado. Indicó que las autoridades de ese país respondieron que mantienen abiertas las investigaciones.

Derechos humanos, prioridad de la relación bilateral

El canciller informó que instruyó al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, y a la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling, a solicitar reuniones inmediatas con funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Interna y con integrantes del Congreso estadounidense.

Afirmó que la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos se convirtió en la principal prioridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y anticipó que el caso será el eje de las conversaciones bilaterales con Washington en los próximos días.