México mantiene México Te Abraza; ajusta albergues por menor flujo de deportados

El gobierno federal mantendrá el programa México Te Abraza para recibir y apoyar a las personas mexicanas deportadas desde Estados Unidos, aunque ajustó la operación de algunos albergues ante un flujo menor al previsto.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que varios centros de atención redujeron su capacidad y otros dejaron de operar porque no estaban recibiendo un número importante de connacionales. Aun así, aseguró que la red de apoyo permanece disponible para quienes regresan al país.

Precisó que los albergues continúan recibiendo a las personas deportadas que cruzan la frontera terrestre y también a quienes llegan en vuelos procedentes de Estados Unidos, principalmente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Detalles sobre la operación y apoyo en albergues

La mandataria señaló que las personas repatriadas reciben la Tarjeta Paisano, apoyo económico para trasladarse a sus lugares de origen, además de asistencia institucional y acceso a programas de empleo para facilitar su reintegración.

Agregó que el programa también opera en ciudades del sur del país, como Villahermosa y Tapachula, donde continúan llegando mexicanos deportados.



Los albergues continúan recibiendo a las personas deportadas que cruzan la frontera terrestre. Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum adelantó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentará próximamente las cifras actualizadas del programa y el número de personas atendidas. Sobre los albergues que dejaron de operar, indicó que el gobierno federal entregará esa información posteriormente.